Brezilya'da maymun çiçeği vakaları nedeniyle maymunlara saldırılar artıyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Brezilya'da artan maymun çiçeği vakaları nedeniyle bulaşma endişesiyle birçok maymunun öldürülmesinden üzüntü duyduklarını açıkladı. Ülkede son bir hafta boyunca 10'u aşkın maymun öldürülürken, bilim insanları virüsün insanlardan insanlara bulaştığını ve virüsün asıl kaynağı olan hayvanın bilenmediğini söyledi.

Haberler - Reuters - Anadolu Ajansı 10.08.2022 - 09:59

Brezilya'da maymun çiçeği vakaları nedeniyle maymunlara saldırılar artıyor - 1

haber sitesi G1'in haberinde, artan maymun çiçeği vakalarından endişelenenlerin, Sao Paulo eyaletindeki Sao Jose do Rio Preto şehrinde bir haftadan kısa sürede 10 maymunu zehirleyerek öldürdüğü belirtildi. Başka şehirlerde de benzer olaylar yaşandığı kaydedildi.

Brezilya'da maymun çiçeği vakaları nedeniyle maymunlara saldırılar artıyor - 2

DSÖ Sözcüsü Margaret Harris, yaptığı basın açıklamasında, hayvanlara yönelik saldırılardan üzüntü duyduklarını söyledi.

Brezilya'da maymun çiçeği vakaları nedeniyle maymunlara saldırılar artıyor - 3

Virüs nedeniyle insanların hayvanlara saldırmaması gerektiğine işaret eden Harris, "İnsanlar, şu anda yaşanan salgında bulaşmanın insanlar arasında olduğunu bilmeli" dedi.

Brezilya'da maymun çiçeği vakaları nedeniyle maymunlara saldırılar artıyor - 4

BREZİLYA'DA 1700'DEN FAZLA VAKA VAR

Maymun çiçeği virüsü nedeniyle kaydedilen ilk ölümü 29 Temmuz'da bildiren Brezilya'da 1700'den fazla maymun çiçeği vakası bulunuyor.

Brezilya'da maymun çiçeği vakaları nedeniyle maymunlara saldırılar artıyor - 5

Ülkede, sarıhumma salgınları sırasında da maymunlara yönelik ciddi saldırılar olmuştu.

Brezilya'da maymun çiçeği vakaları nedeniyle maymunlara saldırılar artıyor - 6

MAYMUN ÇİÇEĞİNİN ASIL HAYVAN KAYNAĞI BİLİNMİYOR 

Öte yandan, DSÖ'ye tavsiyede bulunan bir grup bilim insanı geçen Haziran ayında hastalığın adının değiştirilmesini istedi. 

Brezilya'da maymun çiçeği vakaları nedeniyle maymunlara saldırılar artıyor - 7

Araştırmacıların önerisi, DSÖ'nün dünyanın dört bir yanındaki insanlar tarafından resmi bir tanım olmadan  SARS-CoV-2’yi Çin veya Wuhan virüsü olarak adlandırılmasının ardından yaşanan tartışmaya benziyor. Çok çeşitli memelilerde bulunan maymun çiçeği hastalığının asıl hayvan kaynağı ise bilinmiyor.

Brezilya'da maymun çiçeği vakaları nedeniyle maymunlara saldırılar artıyor - 8

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