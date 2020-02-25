Brezilya'da polis grevi sonrası cinayetlerde 5 kat artış

Brezilya'nın Ceara eyaletinde maaşlarına zam isteyen polislerin greve gitmesiyle 5 günde 147 cinayet işlendi. Bu sayının normal ortalamanın beş katı üzerinde olduğu belirtildi. Brezilya'nin kuzeydoğusundaki Ceara eyaletinde maaş zammı isteyen askeri polisler greve başladı.Polis araçları sokaklarda terk edildi. Fortaleza kentinde polisler siyah maske takarak iş bırakma eylemi yaptı. Polis karakolları önünde gösteriler düzenlendi. Grevin 18 Şubat'ta başlamasından sonraki 5 gün içinde 147 cinayet işlendi. Yetkililer grev sonrası cinayet sayısının 5'e katlandığını duyurdu. Eyalette düzeni sağlamak üzere 2 bin 500 asker sevk edildi. Sokaklarda devriye gezmek için askerler görevlendirildi. Güvenlik endişesi nedeniyle eyalete bağlı 9 kentte her yıl düzenlenen karnaval iptal edildi. Ceara eyaleti Adalet Bakanı Sergio Moro sokaklarda düzenin kaybolmadığını, bazı suçlarda artış olduğunu söyledi. Geçtiğimiz çarşamba günü, senatör Cid Gomes grev yapan polis memurlarının üzerine iş makinesi sürmüştü. Bu sırada göğsünden vurulan Gomes'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Brezilya yasalarına göre polis memurlarınin grev hakkı bulunmuyor. Kamu Güvenliği Bakanlığı eyaletteki grevin yasadışı olduğunu, greve katılan polisler hakkında federal soruşturma başlatılacağını açıkladı. Yetkililer polis grevinin diğer eyaletlere de yayılmasından endişe ediyor.