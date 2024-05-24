Brezilya'da sel felaketi: Aşırı yağışlar geri döndü

Şiddetli yağmurlar bir kez daha Brezilya'nın güneyini vurdu. Günlerce süren temizlik çalışmalarını mahveden yağmurlar Rio Grande do Sul'un başkenti Porto Alegre'de daha önce yağıştan etkilenmemiş alanları sular altında bıraktı. Porto Alegre'nin bazı bölgeleri 12 saat içinde normalde bir ay boyunca yağan yağmurdan daha fazla yağmur aldı.

Brezilya'da sel felaketi: Aşırı yağışlar geri döndü - 1

BREZİLYA'DA REKOR YAĞIŞ

Geçtiğimiz ay Brezilya'da yaşanan rekor düzeydeki sel 163 kişinin ölümüne ve yaklaşık 600 bin kişinin de yerinden olmasına neden oldu. 64 kişi ise hala kayıp.

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Brezilya'da sel felaketi: Aşırı yağışlar geri döndü - 2

TEMİZLİK ÇABALARI BAŞA DÖNDÜ

Son birkaç gündür yağmurların hafifleyip çiselemeye dönüşmesinin ardından, mağazalar açılmaya başladı ve bölge sakinleri sokakları temizlemeye başladı.

Ancak perşembe sabahı şiddetli yağmurlar bölgeye geri döndü ve Porto Alegre'nin bazı bölgelerini yeniden sular altında bıraktı.

Brezilya'da sel felaketi: Aşırı yağışlar geri döndü - 3

"HER ŞEY ÇOK HIZLI OLDU"

Menino Deus mahallesinde bulunan ve bir hafta süren temizliğin ardından çarşamba günü yeniden açılan bir kreş, yağmurların bastırmasıyla birlikte tahliye edilmek zorunda kaldı.

İsmini vermeyen kreş müdürü, “Her şey çok hızlı oldu, sel geçen seferkinden çok daha hızlı gerçekleşti” dedi.

Brezilya'da sel felaketi: Aşırı yağışlar geri döndü - 4

12 SAATTE REKOR YAĞIŞ

Ulusal Meteoroloji Enstitüsü'nün verilerine göre, Porto Alegre'nin bazı bölgeleri 12 saat içinde normalde bir ay boyunca yağan yağmurdan daha fazla yağmur aldı.

Perşembe günü meydana gelen sel, Porto Alegre'nin daha önce yağıştan zarar görmemiş olan güney gibi bölgelerini de vurdu.

Brezilya'da sel felaketi: Aşırı yağışlar geri döndü - 5

YAŞLI İNSANLAR MAHSUR KALDI

Bölge sakinlerinden Gimena Samuel, sokakların sular altında kaldığı ve arabaların geçemediği Cavalhada mahallesinde yaşlı anne ve babasının kurtarılması için telefon etmek zorunda kaldı.

Yetkililerle irtibata geçen Samuel, “Burada kendi başlarına dışarı çıkamayan çok sayıda yaşlı insan var” dedi.

Brezilya'da sel felaketi: Aşırı yağışlar geri döndü - 6

KANALİZASYONLAR TIKANDI

Bu haftanın başlarında Porto Alegre şehri sakinlerinden çöplerini atmaları için kaldırıma bırakmalarını istemişti. Ancak yeni yağmurlar çöpleri sokağa taşıyarak kanalizasyonları tıkadı ve sel felaketini daha da kötüleştirdi.

Brezilya'da sel felaketi: Aşırı yağışlar geri döndü - 7

"AŞIRI DERECEDE ŞİDDETLİ"

Porto Alegre Belediye Başkanı Sebastiao Melo gazetecilere yaptığı açıklamada sağanak yağışın kent sakinlerini şaşırtmadığını ancak “aşırı derecede şiddetli” olduğunu söyledi.

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