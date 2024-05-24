Brezilya'da sel felaketi: Aşırı yağışlar geri döndü

"HER ŞEY ÇOK HIZLI OLDU"

Menino Deus mahallesinde bulunan ve bir hafta süren temizliğin ardından çarşamba günü yeniden açılan bir kreş, yağmurların bastırmasıyla birlikte tahliye edilmek zorunda kaldı.

İsmini vermeyen kreş müdürü, “Her şey çok hızlı oldu, sel geçen seferkinden çok daha hızlı gerçekleşti” dedi.