Brezilya'da sel felaketi: Aşırı yağışlar geri döndü
Şiddetli yağmurlar bir kez daha Brezilya'nın güneyini vurdu. Günlerce süren temizlik çalışmalarını mahveden yağmurlar Rio Grande do Sul'un başkenti Porto Alegre'de daha önce yağıştan etkilenmemiş alanları sular altında bıraktı. Porto Alegre'nin bazı bölgeleri 12 saat içinde normalde bir ay boyunca yağan yağmurdan daha fazla yağmur aldı.
BREZİLYA'DA REKOR YAĞIŞ
Geçtiğimiz ay Brezilya'da yaşanan rekor düzeydeki sel 163 kişinin ölümüne ve yaklaşık 600 bin kişinin de yerinden olmasına neden oldu. 64 kişi ise hala kayıp.