Brezilya'da şiddetli yağışlar nedeniyle ölenlerin sayısı 126'ya çıktı

Pernambuco Sosyal Savunma Sekreteri Humberto Freire, arama kurtarma çalışmalarına ilişkin, "Arama kurtarma çalışmalarının son aşamasına yaklaşıyoruz. Tüm çabalarımızı, mevcut tüm araç ve kaynakları kullanarak kaybolan son iki kişinin yerini tespit etmek için yoğunlaştırıyoruz." açıklamasında bulundu.