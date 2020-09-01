Brezilya'da uyuşturucu örgütüne büyük operasyon: 422 gözaltı

Brezilya'da polis, ülkenin çeşitli eyaletlerinde uyuşturucu örgütüne yönelik düzenlediği operasyonlarda 422 uyuşturucu kaçakçısını gözaltına aldı.

Reuters - Anadolu Ajansı 01.09.2020 - 02:49 | Son Güncelleme : 01.09.2020 - 02:51

Brezilya'da uyuşturucu örgütüne büyük operasyon: 422 gözaltı - 1
Brezilya'da Minas Gerais eyaleti savcılığının talimatıyla ülkenin en büyük uyuşturucu ve silah kaçakçılarından biri olarak kabul edilen “PCC-Primer Comando de la Capital (Başkentin İlk Komandoları)” mensubu 422 kişi yakalandı.
Brezilya'da uyuşturucu örgütüne büyük operasyon: 422 gözaltı - 2
Polisin "Kasa" adını verdiği operasyon, ülkenin 27 eyaletinden 20'sinde gerçekleştirilirken, örgüte ait çok sayıda belgeye ve dokümana el konuldu.
Brezilya'da uyuşturucu örgütüne büyük operasyon: 422 gözaltı - 3
Yapılan incelemeler sonucunda örgüt üyelerine ait banka hesaplarında bulunan 50 milyon dolar da bloke edildi.
Brezilya'da uyuşturucu örgütüne büyük operasyon: 422 gözaltı - 4

PCC KİMDİR?

Latin Amerika kıtasında özellikle Paraguay, Bolivya ve Kolombiya'da faaliyet gösteren örgüt, ülkenin önemli liman kentlerinden Santos'tan Avrupa'ya uyuşturucu göndermesiyle biliniyor.
Brezilya'da uyuşturucu örgütüne büyük operasyon: 422 gözaltı - 5
Ülke genelinde onlarca hapishaneyi kontrol eden örgüt, ayrıca yüzlerce banka ve para kamyonlarının soygunundan sorumlu tutuluyor.
Brezilya'da uyuşturucu örgütüne büyük operasyon: 422 gözaltı - 6
Brezilya'nın aşırı sağcı yeni Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, kampanyası sırasında artan suçla mücadele sözü vermiş ve suçluları öldüren polis memurlarının cezalandırılmak yerine ödüllendirilmesi gerektiğini söylemişti.
Brezilya'da uyuşturucu örgütüne büyük operasyon: 422 gözaltı - 7
Brezilya'da uyuşturucu örgütüne büyük operasyon: 422 gözaltı - 8
Brezilya'da uyuşturucu örgütüne büyük operasyon: 422 gözaltı - 9
Brezilya'da uyuşturucu örgütüne büyük operasyon: 422 gözaltı - 10

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