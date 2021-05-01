Brezilya'nın Copacabana plajında ceset torbaları

Brezilya, coronavirüs tablosu en kötü ülkelerden. Ölü sayısı 400 bini aştı. Rio'daki dünyaca ünlü Copacabana plajının kumlarında,, protestoc amacıyla boş ceset torbaları sıralandı.

NTV Haber 01.05.2021 - 20:30

Brezilya'nın Copacabana plajında ceset torbaları - 1
Dünyaca ünlü Copacabana plajında ceset torbaları sıralandı. Sivil toplum kuruluşları, vaka ve ölümlerde artan rakamları, içi boş torbalarla protesto etti.
Brezilya'nın Copacabana plajında ceset torbaları - 2
Grup, salgında ölen 400 bini aşkın kişiyi sembolize eden 400 ceset torbasını kumsala dizdi. "Sorumlu kim" pankartıyla tepki gösteren  protestocular; kumlarda mezar kazdı.
Brezilya'nın Copacabana plajında ceset torbaları - 3
Boş torbalardan birini gömerek. Sembolik bir cenaze töreni de düzenlediler.
Brezilya'nın Copacabana plajında ceset torbaları - 4
Brezilya, Corona virüs salgınına karşı kötü sınav veren ülkelerin başında geliyor.
Brezilya'nın Copacabana plajında ceset torbaları - 5
Yaklaşık 214 milyon nüfuslu ülkede coronavirüsten ölenlerin sayısı 400 bini geçti. Brezilya, can kaybında 400 bini geçen ikinci ülke oldu.
Brezilya'nın Copacabana plajında ceset torbaları - 6
Uzmanlar, ülkede günlük koronavirüs ölümlerin yavaş aşılama ve gevşeyen sosyal kısıtlamalar nedeniyle birkaç ay boyunca yüksek kalabileceği konusunda uyarıyor.
Brezilya'nın Copacabana plajında ceset torbaları - 7
Dünya sağlık örgütü de sadece Brezilya değil tüm Güney Amerika'da vaka sayılarındaki dramatik artışa dikkat çekiyor.
Brezilya'nın Copacabana plajında ceset torbaları - 8
Brezilya'nın Copacabana plajında ceset torbaları - 9
Brezilya'nın Copacabana plajında ceset torbaları - 10

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