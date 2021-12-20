Brüksel'de binlerce kişi bir kez daha Covid-19 tedbirlerini protesto etti

Belçika'nın başkenti Brüksel'de binlerce kişi, yeni tip corona virüs (Covid-19) tedbirlerini bir kez daha protesto etti, göstericilerle polis arasında arbede yaşandı, 55 kişi gözaltına alındı.

Haberler - Anadolu Ajansı 20.12.2021 - 05:56 | Son Güncelleme : 20.12.2021 - 09:31

Brüksel'de binlerce kişi bir kez daha Covid-19 tedbirlerini protesto etti - 1

Kuzey Tren İstasyonu önünde yerel saatle 13.00 sularında toplanan kalabalık grup, Avrupa Birliği kurumlarının yakınındaki Cinquantenaire Parkı'na doğru yürüdü.

"Özgürlük kod okuyucuda taranamaz", "Kovid Belgesi benim tercihim değil", "çocuklara dokunmayın" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, "Güvenli Kovid Belgesi"nin temel haklara aykırı olduğunu savundu.

Brüksel'de binlerce kişi bir kez daha Covid-19 tedbirlerini protesto etti - 2

Polis, cam şişe, taş, teneke gibi cisimler fırlatan bir gruba karşı tazyikli su ve göz yaşartıcı gaz kullandı.

Polis, 55 göstericinin gözaltına alındığını duyurdu.

Brüksel'de binlerce kişi bir kez daha Covid-19 tedbirlerini protesto etti - 3

Brüksel'de 21 Kasım'da 35 bin, 5 Aralık'ta 8 bin kişinin katılımıyla aynı konuda protesto düzenlenmiş, polisle gruptakiler arasında çatışma çıkmıştı.

Brüksel'de binlerce kişi bir kez daha Covid-19 tedbirlerini protesto etti - 4

'da hükümet artan vaka sayısı üzerine 17 Kasım'dan itibaren dereceli olarak tedbirleri sıkılaştırmıştı.

Brüksel'de binlerce kişi bir kez daha Covid-19 tedbirlerini protesto etti - 5

Ayrıca okul öncesi eğitim veren okullar ile ilkokulların, Noel tatilinden bir hafta önce, 20 Aralık'ta kapanmasına, ortaokulların ise hibrit düzene geçmesine karar verilmişti.

Brüksel'de binlerce kişi bir kez daha Covid-19 tedbirlerini protesto etti - 6

200'den fazla kişiyi bir araya getiren etkinlikler yasaklanırken bu sayının altındaki organizasyonlarda Güvenli Kovid Belgesi ve maske takılması şart koşulmuştu.

Brüksel'de binlerce kişi bir kez daha Covid-19 tedbirlerini protesto etti - 7

Protestocuların hedefindeki söz konusu belge, kişilerin aşılarının tam olduğunu, son 48 saatte PCR testi yaptırarak negatif sonuç aldıklarını ya da yakın zamanda hastalığı atlattıklarını kanıtlıyor.

Brüksel'de binlerce kişi bir kez daha Covid-19 tedbirlerini protesto etti - 8
Brüksel'de binlerce kişi bir kez daha Covid-19 tedbirlerini protesto etti - 9
Brüksel'de binlerce kişi bir kez daha Covid-19 tedbirlerini protesto etti - 10
Brüksel'de binlerce kişi bir kez daha Covid-19 tedbirlerini protesto etti - 11
Brüksel'de binlerce kişi bir kez daha Covid-19 tedbirlerini protesto etti - 12
Brüksel'de binlerce kişi bir kez daha Covid-19 tedbirlerini protesto etti - 13
Brüksel'de binlerce kişi bir kez daha Covid-19 tedbirlerini protesto etti - 14
Brüksel'de binlerce kişi bir kez daha Covid-19 tedbirlerini protesto etti - 15
Brüksel'de binlerce kişi bir kez daha Covid-19 tedbirlerini protesto etti - 16
Brüksel'de binlerce kişi bir kez daha Covid-19 tedbirlerini protesto etti - 17
Brüksel'de binlerce kişi bir kez daha Covid-19 tedbirlerini protesto etti - 18
Brüksel'de binlerce kişi bir kez daha Covid-19 tedbirlerini protesto etti - 19
Brüksel'de binlerce kişi bir kez daha Covid-19 tedbirlerini protesto etti - 20
Brüksel'de binlerce kişi bir kez daha Covid-19 tedbirlerini protesto etti - 21
Brüksel'de binlerce kişi bir kez daha Covid-19 tedbirlerini protesto etti - 22
Brüksel'de binlerce kişi bir kez daha Covid-19 tedbirlerini protesto etti - 23
Brüksel'de binlerce kişi bir kez daha Covid-19 tedbirlerini protesto etti - 24
Brüksel'de binlerce kişi bir kez daha Covid-19 tedbirlerini protesto etti - 25
Brüksel'de binlerce kişi bir kez daha Covid-19 tedbirlerini protesto etti - 26
Brüksel'de binlerce kişi bir kez daha Covid-19 tedbirlerini protesto etti - 27
Brüksel'de binlerce kişi bir kez daha Covid-19 tedbirlerini protesto etti - 28
Brüksel'de binlerce kişi bir kez daha Covid-19 tedbirlerini protesto etti - 29
Brüksel'de binlerce kişi bir kez daha Covid-19 tedbirlerini protesto etti - 30
Brüksel'de binlerce kişi bir kez daha Covid-19 tedbirlerini protesto etti - 31

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