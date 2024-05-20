Bugüne kadar havacılık kazalarında hayatını kaybeden liderler
Dünyada bugüne kadar çok sayıda devlet başkanı ve başbakan, uçak veya helikopter kazasında hayatını kaybetti. 1936'da dönemin İsveç Başbakanı Arvid Lindman'dan, Şubat 2024'te eski Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera'ya kadar, 20 devlet başkanı veya başbakan hava araçlarının karıştığı kazalarda yaşamlarını yitirdi. Aralarında Türkiye'nin 9. Başbakanı Adnan Menderes'in de bulunduğu 4 devlet lideri de uçak ve helikopter kazalarından kurtuldu.
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve heyetinin helikopter kazası geçirmesinin ardından, akıllara bugüne kadar hava araçları kazalarında yaşamını yitiren ya da kurtulan liderler geldi. Şu ana kdar 20 devlet başkanın hayatını yitirdiği hava arçalarının karşıtığı kazaları derledik.