Bulgaristan gazeteci Marinova için yasta

1 Bulgaristan'da 30 yaşındaki araştırmacı gazeteci Viktoria Marinova'nın öldürülmesi tüm ülkeyi derinden sarstı.

2 Bulgaristan'ın dört bir yanında gazeteci Marinova'yı anma etkinlikleri düzenlendi.

3 Gazetecinin öldürüldüğü Ruse kentinde yüzlerce kişi bir araya geldi. Marinova için mumlar dikildi.

4 Anma törenlerine katılan ve gözyaşlarına hakim olamayan bir kadın, "Umarım gerçekler bir an önce aydınlığa kavuşur. Saldırgan veya saldırganlar bulunur ve cezalandırılır" dedi.

5 Anma etkinliklerinin bir başka adresi Başkent Sofya oldu. Sofya'daki protesto eylemine katılan bir kadın duygularını şu sözlerle dile getirdi:

6 "Halkın yetkililere güveni yok. Kimse onlara inanmıyor. Soruşturmadan çıkan sonuca da kimse inanmayacak. İnsanlar kendilerini güvende hissetmiyor."

7 Gazeteci Viktoria Marinova, Ruse kentinde cinsel saldırıya uğradıktan sonra boğularak öldürülmüştü.

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"TV EN" adlı kanalda muhabirlik ve sunuculuk yapan gazeteci Marinova bir süredir Avrupa Birliği fonlarıyla ilgili yolsuzluk iddialarını araştırıyordu.

9 Gazetecinin ölümüyle ilgili soruşturma genişletiliyor. Delil peşinde olan polis, ölümün gazetecinin yaptığı işlerle ilgili olduğuna dair henüz bir kanıta ulaşamadı.

10 Marinova'nın ölümü sadece Bulgaristan'da değil tüm Avrupa Birliği ülkelerin de tepki topladı.

11 Avrupa Komisyonu cinayetle ilgili hızlı soruşturma çağrısı yaptı. Komisyon, "Özgür basın olmadan demokrasi olamaz" ifadesini kullandı. Sorumluların bir an önce adalet önüne çıkarılması istendi.

12 Gelen tepkiler üzerine Bulgaristan savcılığı, Marinova'nın programına taşıdığı konu olan AB fonlarının uygunsuz kullanımıyla ilgili soruşturma başlattı.

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