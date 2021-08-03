Cehennem Kapısı 50 yıldır 400 derecelik ateşle yanıyor: İnsan hatasının dünyadaki en somut örneklerinden biri

30 METRE DERİNLİĞE SAHİP

Herhangi bir can kaybı olmamasına rağmen, patlama 70 metre çapında ve yaklaşık 30 metre derinliğinde bir çukura neden oldu ve jeologları endişelendiren bir soruyu gündeme getirdi: İnsanlığı riske atabilecek büyük bir gaz sızıntısı için uygun bir alan mı oluşturlar?