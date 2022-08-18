Cezayir'de orman yangınları: 26 kişi yaşamını yitirdi

Cezayir İçişleri Bakanı Belcud, et-Tarif ile Setif kentlerinde süren orman yangınlarında 26 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 400 hektarlık orman ve makilik alanın kül olduğunu açıkladı.

Haberler - Anadolu Ajansı 18.08.2022 - 01:16

Cezayir'de orman yangınları: 26 kişi yaşamını yitirdi - 1

’in et-Tarif ile Setif kentlerinde devam eden orman yangınlarında 26 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Cezayir'de orman yangınları: 26 kişi yaşamını yitirdi - 2

Cezayir İçişleri Bakanı Kemal Belcud, Cezayir resmi televizyonunda yaptığı açıklamada, ülkenin Tunus sınırındaki et-Tarif kentinde 24, kuzeyindeki Setif kentinde ise 2 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Cezayir'de orman yangınları: 26 kişi yaşamını yitirdi - 3

Belcud, son haftalarda ülkedeki hava sıcaklıklarının 47 dereceyi geçtiğine dikkati çekerek, Ağustos’un başından bu yana birçok kentte 106 farklı noktada orman yangınlarının meydana geldiğini belirtti.

Cezayir'de orman yangınları: 26 kişi yaşamını yitirdi - 4

Şu ana kadar devam eden yangınlarda 2 bin 400 hektarlık orman ve makilik alanın kül olduğunu ifade eden Belcud, binlerce personelle havadan ve karadan yangınlarla mücadele edildiğini kaydetti.

Cezayir'de orman yangınları: 26 kişi yaşamını yitirdi - 5

Daha önce Cezayir Sivil Savunma Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, “Ülkenin kuzeydoğusundaki Setif kentinde meydana gelen orman yangınında iki kadın hayatını kaybetti.” ifadelerine yer verilmişti.

Cezayir'de orman yangınları: 26 kişi yaşamını yitirdi - 6

350 AİLE TAHLİYE EDİLDİ

Öte yandan yerel basında yer alan haberlere göre, Suk Ahras kentindeki ormanlık alanlarda çıkan yangına yakın yerleşim birimlerinden şu ana kadar 350’yi aşkın aile de evlerinden tahliye edildi.

Cezayir'de orman yangınları: 26 kişi yaşamını yitirdi - 7

Sosyal medyada yer alan görüntülerde, itfaiye ekipleri ile ordunun yanı sıra vatandaşların da yangın söndürme çalışmalarına katıldığı, yangın bölgelerine yakın yerleşim yerlerinden yüzlerce kişinin tahliye edildiği görüldü.

Cezayir'de orman yangınları: 26 kişi yaşamını yitirdi - 8

Cezayir'in kuzey kentlerinde bir haftayı aşkın süredir devam eden orman yangınlarıyla mücadele, 45 dereceyi geçen sıcak hava dalgası ve güneyden gelen sıcak rüzgarların da etkisiyle giderek zorlaşıyor.

Cezayir'de orman yangınları: 26 kişi yaşamını yitirdi - 9
Cezayir'de orman yangınları: 26 kişi yaşamını yitirdi - 10

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