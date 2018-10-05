Charles Aznavour için cenaze töreni düzenlendi
ntv.com.tr
Ermeni asıllı Fransız şarkıcı Charles Aznavour için Paris'te cenaze töreni düzenlendi
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94 yaşında yaşama veda eden Fransız şarkıcı Paris'teki tören ile ebedi yolculuğuna uğurlandı.
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Charles Aznavour'un naaşı Napolyon Bonapart'ın naaşının da yer aldığı Les Invalides Askeri Müzesi'ne defnedildi.
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Cenaze töreni sırasında obua benzeri üflemeli bir çalgı ile müzik çalındı.
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CHARLES AZNAVOUR KİMDİR?
1924'te Gürcistan göçmeni bir baba ve Türkiye göçmeni bir annenin çocuğu olarak Paris'te doğan Aznavour, önceleri ünlü isimlere yaptığı bestelerle müzik dünyasında tanındı.
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30'lu yaşlardan sonra Fransa çapında üne kavuşan şarkıcı, bin 400 civarında beste ve seslendirdiği şarkılarla dünya çapında üne kavuştu.
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80 filmde oynayan Aznavour, kariyeri boyunca 180 milyon albüm satmayı başardı.
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72009'da Ermenistan'ın İsviçre Büyükelçisi olarak atanan Aznavour, 1995'ten beri de Ermenistan'ın Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) nezdinde daimi temsilciliği görevini yürütüyordu.