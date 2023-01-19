ChatGPT bu kez yuva yıktı: Genç kadın eşinden boşanıp sevgilisine gitti

Yapay zekaya sahip sohbet robotu ChatGPT, Kasım ayında kullanıma sunulduğundan bu yana milyonlarca kişi tarafından birçok farklı amaç için kullanıldı. Makalelerden şarkı yazmaya; şikayet mektuplarından aşk şiirlerine kadar, insanlar aracın sınırlarını test etti. İngiltere yaşayan bir kadın ise sohbet robotunu tamamen farklı bir amaç için kullandı. Sarah adlı kadın ChatGPT’den evliliğini bitirip bitirmemeye karar vermek için yardım istedi.

ChatGPT bu kez yuva yıktı: Genç kadın eşinden boşanıp sevgilisine gitti - 1

Daily Mail’de yer alan habere göre İngiltere’nin başkenti Londra’da yaşayan 37 yaşındaki Sarah, internette tanıştığı bir adamla altı aydır ilişki yaşıyordu. Kocası ile sevgilisi arasında seçim yapması gerektiği için  kafası karışan kadın ChatGPT'ye kocasından boşanıp boşanmayacağını sormaya karar verdi.

ChatGPT bu kez yuva yıktı: Genç kadın eşinden boşanıp sevgilisine gitti - 2

CHATGPT HAKKINDA

Milyarder iş insanı Elon Musk'ı kurucuları arasında sayan ABD’li yazılım şirketi olan OpenAI tarafından oluşturulan ChatGPT, büyük miktarda metin verisi üzerinde eğitilmiş büyük bir dil modeline sahip. 

ChatGPT bu kez yuva yıktı: Genç kadın eşinden boşanıp sevgilisine gitti - 3

Sohbet robotu, insan konuşma stillerini taklit ederken çok çeşitli sorulara yanıt verebiliyor  ve  ürkütücü bir şekilde insan elinden çıkmış gibi görünen metinler üretebiliyor. ChatGPT ayrıca, soruları yanıtlayabiliyor, yanlış bilgileri düzeltebiliyor ve uygunsuz istekleri reddedebiliyor.

ChatGPT bu kez yuva yıktı: Genç kadın eşinden boşanıp sevgilisine gitti - 4

SEVGİLİSİNE DE SOSYAL MEDYADAN BULDU

İşte tam da bu yüzden teknoloji sektöründe çalışan 37 yaşındaki Sarah, beş yıllık evliliğini bitirip bitirmeme kararını uygulamanın almasına izin verdi. Sarah'nın ilişkisi, evli insanlar için bir flört sitesi olan Illicit Encounters’da (Yasadışı Karşılaşmalar)  bir adamla tanıştıktan sonra başladı.

ChatGPT bu kez yuva yıktı: Genç kadın eşinden boşanıp sevgilisine gitti - 5

Sarah, eşiyle ve evliliğindeki  diğer sorunlarla mücadele ettikten sonra ya sorunlarını çözecek ya da beş yıllık evliliğini bitirmesi gerekecekti.

Sarah en sonunda ChatGPT’den evliliğinin sonlandığı  bir 'peri masalı' yaratmasını ve en iyi sonucun göstermesini istedi. 

ChatGPT bu kez yuva yıktı: Genç kadın eşinden boşanıp sevgilisine gitti - 6

Konuyla ilişkili açıklama yapan genç kadın, “ChatGPT’nin cevabı karşısında şoke oldum. Uygulamadan şu anki durumuma ve hikayedeki kişinin yaşadığım ilişkinin heyecanını yaşarken başarısız bir evlilikte ne yapması gerektiğine dayanan bir hikaye yazmasını istedim.

ChatGPT bu kez yuva yıktı: Genç kadın eşinden boşanıp sevgilisine gitti - 7

"BANA İHTİYACIM OLAN GÜCÜ VERDİ"

Büyüleyici olan,yapay zekanın ikilemimi bu kadar iyi anlaması ve hatta kendi mutluluğumu bile dikkate almasıydı. Hikayenin sonu bana mutluluğumu ilk sıraya koymamı kocamı terk etmem gerektiğini gösterdi. ChatGPT bana hayatımı değiştirmek ve uzun süredir sıkıntılı olan bir ilişkiyi bırakmak için ihtiyacım olan gücü verdi” dedi.

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