Daily Mail’de yer alan habere göre İngiltere’nin başkenti Londra’da yaşayan 37 yaşındaki Sarah, internette tanıştığı bir adamla altı aydır ilişki yaşıyordu. Kocası ile sevgilisi arasında seçim yapması gerektiği için kafası karışan kadın ChatGPT'ye kocasından boşanıp boşanmayacağını sormaya karar verdi.
Milyarder iş insanı Elon Musk'ı kurucuları arasında sayan ABD’li yazılım şirketi olan OpenAI tarafından oluşturulan ChatGPT, büyük miktarda metin verisi üzerinde eğitilmiş büyük bir dil modeline sahip.
Sohbet robotu, insan konuşma stillerini taklit ederken çok çeşitli sorulara yanıt verebiliyor ve ürkütücü bir şekilde insan elinden çıkmış gibi görünen metinler üretebiliyor. ChatGPT ayrıca, soruları yanıtlayabiliyor, yanlış bilgileri düzeltebiliyor ve uygunsuz istekleri reddedebiliyor.
İşte tam da bu yüzden teknoloji sektöründe çalışan 37 yaşındaki Sarah, beş yıllık evliliğini bitirip bitirmeme kararını uygulamanın almasına izin verdi. Sarah'nın ilişkisi, evli insanlar için bir flört sitesi olan Illicit Encounters’da (Yasadışı Karşılaşmalar) bir adamla tanıştıktan sonra başladı.
Sarah, eşiyle ve evliliğindeki diğer sorunlarla mücadele ettikten sonra ya sorunlarını çözecek ya da beş yıllık evliliğini bitirmesi gerekecekti.
Sarah en sonunda ChatGPT’den evliliğinin sonlandığı bir 'peri masalı' yaratmasını ve en iyi sonucun göstermesini istedi.
Konuyla ilişkili açıklama yapan genç kadın, “ChatGPT’nin cevabı karşısında şoke oldum. Uygulamadan şu anki durumuma ve hikayedeki kişinin yaşadığım ilişkinin heyecanını yaşarken başarısız bir evlilikte ne yapması gerektiğine dayanan bir hikaye yazmasını istedim.
Büyüleyici olan,yapay zekanın ikilemimi bu kadar iyi anlaması ve hatta kendi mutluluğumu bile dikkate almasıydı. Hikayenin sonu bana mutluluğumu ilk sıraya koymamı kocamı terk etmem gerektiğini gösterdi. ChatGPT bana hayatımı değiştirmek ve uzun süredir sıkıntılı olan bir ilişkiyi bırakmak için ihtiyacım olan gücü verdi” dedi.