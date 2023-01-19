ChatGPT bu kez yuva yıktı: Genç kadın eşinden boşanıp sevgilisine gitti

Sarah, eşiyle ve evliliğindeki diğer sorunlarla mücadele ettikten sonra ya sorunlarını çözecek ya da beş yıllık evliliğini bitirmesi gerekecekti.

Sarah en sonunda ChatGPT’den evliliğinin sonlandığı bir 'peri masalı' yaratmasını ve en iyi sonucun göstermesini istedi.