Çiftçilerin öfkesi büyüyor: Avrupa Birliği'nin başkenti kilitlendi

Avrupa'da çiftçi protestoları artarak devam ediyor. Çiftçilerin son hedefi Avrupa Birliği'nin başkenti Brüksel oldu. AB liderlerine seslerini duyurmaya çalışan çiftçiler, Brüksel'de trafiği kilitledi. Ateş yakan çiftçiler, polisle de karşı karşıya geldi.

Çiftçilerin öfkesi büyüyor: Avrupa Birliği'nin başkenti kilitlendi - 1

Avrupa'da çiftçi protestoları artmaya devam ediyor. Çiftçilerin son hedefi Avrupa Birliği'nin başkenti Brüksel oldu.

Brüksel'e akın eden çiftçiler, vergiler, artan maliyetler ve ucuz ithalat konusunda protestolarını Avrupa Birliği liderler zirvesine taşıdı.

DÜNYA HABERLERİ

Çiftçilerin öfkesi büyüyor: Avrupa Birliği'nin başkenti kilitlendi - 2

Yaklaşık 1.000 traktör, Avrupa'nın kalbi Brüksel'deki ana caddeleri trafiğe kapattı.

AB liderlerine seslerini duyurmaya çalışan çiftçilerin taşıdığı pankartlarda "Çiftçi yoksa, gıda da yok" gibi sloganlar yer aldı.

Çiftçilerin öfkesi büyüyor: Avrupa Birliği'nin başkenti kilitlendi - 3

Çiftçiler, traktörlerini Avrupa Parlamentosu binasından birkaç blok öteye park etti ve liderlerin bir araya geleceği noktadaki güvenlik güçleri ile karşı karşıya geldi.

Çiftçilerin öfkesi büyüyor: Avrupa Birliği'nin başkenti kilitlendi - 4

Çiftçiler, Lüksemburg Meydanı'nda saman ve tezek balyalarını ateşe verdi. Çevreye taş, yumurta ve torpil fırlatan çiftçileri önlemek için Belçika polisi halka açık olan AP yerleşkesi girişlerini dikenli tel örgülerle kapattı.

Çiftçilerin öfkesi büyüyor: Avrupa Birliği'nin başkenti kilitlendi - 5

AB'DEN ÇİFTÇİLER İÇİN YENİ ADIM

Avrupa Komisyonu, dün en çok eleştirilen konulardan biri olan Ukrayna'dan ithalata düzenleme önerildi. Çiftçileri zorlayan nadas uygulaması da askıya alınması gündemde.

Çiftçilerin öfkesi büyüyor: Avrupa Birliği'nin başkenti kilitlendi - 6

Teklif kapsamında kümes hayvanları, yumurta ve şeker gibi ürünlerin ithalatının frenlenmesi hedeflendi. Tahıl gibi diğer tarım ürünlerinin ithalatındaki artışlara da geçici önlemler getirilebilecek.

Çiftçilerin öfkesi büyüyor: Avrupa Birliği'nin başkenti kilitlendi - 7

PROTESTOLAR YAYILIYOR

Çiftçiler, Almanya, Fransa, İspanya, Belçika, Hollanda, Polonya, İtalya ve Macaristan'da olmak üzere Avrupa Birliği'nin (AB) tarım politikalarını traktörleriyle protesto ediyor.

Çiftçilerin öfkesi büyüyor: Avrupa Birliği'nin başkenti kilitlendi - 8

Çiftçiler, özellikle iklim değişikliğiyle mücadele kapsamındaki politika ve düzenlemelerin pahalıya mal olduğunu belirterek protestolarını artırıyordu.

Çiftçilerin öfkesi büyüyor: Avrupa Birliği'nin başkenti kilitlendi - 9

Bu yılki protestoların en yoğun olduğu ülke Fransa'da hükümet, krizi yatıştırmak bazı düzenlemelerden geri attı. Başbakan Gabriel Attal, çiftçiler için mazot vergisi artışlarının kaldırıldığını açıklarken, bürokrasiyi azaltacak adımları hayata geçirdi.

Çiftçilerin öfkesi büyüyor: Avrupa Birliği'nin başkenti kilitlendi - 10
Çiftçilerin öfkesi büyüyor: Avrupa Birliği'nin başkenti kilitlendi - 11
Çiftçilerin öfkesi büyüyor: Avrupa Birliği'nin başkenti kilitlendi - 12
Çiftçilerin öfkesi büyüyor: Avrupa Birliği'nin başkenti kilitlendi - 13
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