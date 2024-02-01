Çiftçilerin öfkesi büyüyor: Avrupa Birliği'nin başkenti kilitlendi
Avrupa'da çiftçi protestoları artarak devam ediyor. Çiftçilerin son hedefi Avrupa Birliği'nin başkenti Brüksel oldu. AB liderlerine seslerini duyurmaya çalışan çiftçiler, Brüksel'de trafiği kilitledi. Ateş yakan çiftçiler, polisle de karşı karşıya geldi.
Avrupa'da çiftçi protestoları artmaya devam ediyor. Çiftçilerin son hedefi Avrupa Birliği'nin başkenti Brüksel oldu.
Brüksel'e akın eden çiftçiler, vergiler, artan maliyetler ve ucuz ithalat konusunda protestolarını Avrupa Birliği liderler zirvesine taşıdı.