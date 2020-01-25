Çin, corona virüsü için bin yataklı hastane inşa ediyor

Çin'de corona virüsü için bin yataklı prefabrik hastane inşa ediliyor. 2019-nCoV salgını altındaki Vuhan kentinde ihtiyaca binaen bin yataklı hastanenin inşasına başlandı. 3 Şubat'tan önce tamamlanacağı ve 25 bin metrekarelik alanı kaplayacağı bildirilen hastanenin inşaatında onlarca iş makinesi çalışıyor. Bin yataklı yapılması planlanan prefabrik hastane virüs krizinin sona ermesinin ardından imha edilecek. Çin, ayrıca yeni tip corona virüsü (2019-nCoV) kontrol altına alınmasına yardım etmesi için 14 uzmandan oluşan araştırma ekibi kurdu.