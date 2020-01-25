Çin, corona virüsü için bin yataklı hastane inşa ediyor

2019-nCoV salgını altındaki Vuhan kentinde ihtiyaca binaen bin yataklı hastanenin inşasına başlandı.

3 Şubat'tan önce tamamlanacağı ve 25 bin metrekarelik alanı kaplayacağı bildirilen hastanenin inşaatında onlarca iş makinesi çalışıyor.

Bin yataklı yapılması planlanan prefabrik hastane virüs krizinin sona ermesinin ardından imha edilecek.





