, Covid-19'un kökeninin belirlenmesi amacıyla Wuhan'daki binlerce kan örneğini test edecek

genelinde 4,8 milyonu aşkın kişinin ölümüne neden yeni tip corona virüs pandemisinin kökenine ilişkin, DSÖ'den ABD'li istihbarat ajanslarına kadar birçok kurum çalışma yürütüyor. , bu kapsamda dünyadaki ilk Covid-19 vakasının görüldüğü Wuhan kentindeki insanlardan alınan yüz binlerce kan örneğini test edeceğini açıkladı. Testler, pandeminin iki yılını dolduracağı gelecek Aralık ayı itibariyle başlayacak.

Haberler - ntv.com.tr 13.10.2021 - 11:24 | Son Güncelleme : 13.10.2021 - 11:35

Çin, Covid-19'un kökeninin belirlenmesi amacıyla Wuhan'daki binlerce kan örneğini test edecek - 1

, yeni tip corona virüs (Covid-19) pandemisinin kökenlerine ilişkin soruşturmanın bir parçası olarak Wuhan şehrinden on binlerce kan bankası örneğini test etmeye hazırlanıyor. Söz konusu hareket, virüsün ortaya çıkmasıyla ilgili artan şeffaflık çağrılarının ortasında geldi.

Çin, Covid-19'un kökeninin belirlenmesi amacıyla Wuhan'daki binlerce kan örneğini test edecek - 2

2019'un son aylarına ait olanlar da dahil olmak üzere 200 bine kadar örnek, bu yılın Şubat ayında Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) araştırma kurulu tarafından, virüsün kaynağına belirlemeye yardımcı olabilecek olası bir önemli bilgi kaynağı olarak tanımlandı.

Çin, Covid-19'un kökeninin belirlenmesi amacıyla Wuhan'daki binlerce kan örneğini test edecek - 3

İKİ YILLIK BEKLEME SÜRESİ YAKINDA DOLUYOR

Numuneler şu anda  Wuhan Kan Merkezi'nde tutuluyor. li yetkililer, corona virüsün kökenlerine ilişkin herhangi bir davada kanıt olarak ihtiyaç duyulması durumunda kan bankası örneklerinin iki yıl boyunca saklandığını açıklamıştı. Bu iki yıllık bekleme süresi, çoğu uzmanın corona virüsün ilk kez insanları enfekte etmiş olabileceğini düşündüğü 2019'un Ekim ve Kasım ayları için yakında sona erecek. 

Çin, Covid-19'un kökeninin belirlenmesi amacıyla Wuhan'daki binlerce kan örneğini test edecek - 4

Bununla birlikte Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan bir yetkili, hazırlıklarının şu anda devam ettiğini ve testlerin iki yıllık süre dolduğunda yapılacağını doğruladı. Dış İlişkiler Konseyi'nde küresel sağlık kıdemli üyesi Yanzhong Huang, "Bu durum, pandeminin zamanlamasını anlamamıza yardımcı olmak için dünyada gördüğümüz en yakın gerçek zamanlı örnekleri sağlıyor" diye konuştu.

Çin, Covid-19'un kökeninin belirlenmesi amacıyla Wuhan'daki binlerce kan örneğini test edecek - 5

Columbia Üniversitesi'nde epidemiyoloji doçenti Maureen Miller ise  "Kan numuneleri kesinlikle çok önemli bilgiler içeriyor. yabancı uzmanların süreci gözlemlemelerine izin vermeli. Hiç kimse, en azından nitelikli gözlemciler olmadıkça, 'in bildirdiği sonuçlara inanmayacak" dedi.

Çin, Covid-19'un kökeninin belirlenmesi amacıyla Wuhan'daki binlerce kan örneğini test edecek - 6

ÇİNLİ BİLİM İNSANLARI SONUÇLARI DÜNYA İLE PAYLAŞACAK

DSÖ soruşturması üzerinde çalışan li ekibin başkanı Liang Wannian, Temmuz ayında düzenlediği basın toplantısında 'in örnekleri test edeceğini ve li uzmanların "sonuçları aldıktan sonra hem li hem de yabancı uzmana teslim edeceklerini" açıklamıştı.

Çin, Covid-19'un kökeninin belirlenmesi amacıyla Wuhan'daki binlerce kan örneğini test edecek - 7

"DAHA ÖNCE MEYDANA GELEN VAKALAR OLABİLİR"

Diğer taraftan uzmanlar, numunelerin doğru bir şekilde saklanırsa, insanlar tarafından hastalığa karşı üretilen ilk antikorlarla ilgili önemli bilgiler sağlayacağını söyledi. Liang, dünyada ilk bildirilen vakanın 8 Aralık'ta Wuhan'da kayıtlara geçmesine rağmen, "Araştırmamız ve li bilim insanlarının önceki makaleleri tam olarak şunu gösteriyor. İlk vaka muhtemelen 8 Aralık'ta ortaya çıkmadı. Daha önce meydana gelen başka vakalar olabilir” dedi.

Çin, Covid-19'un kökeninin belirlenmesi amacıyla Wuhan'daki binlerce kan örneğini test edecek - 8

NUMUNELER İLE İLGİLİ ENDİŞELER

Öte yandan araştırmacılar, numunelerle ilgili olası sorunları da dile getirdi.  Miller, pek çok örneğin büyük olasılıkla sağlıklı bireylerden alınmış olduğunu belirterek, “Pek çok numune asemptomatik vakalara ait olacak. Ancak, asemptomatik vakalar pandemiyi körüklüyor” dedi.

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