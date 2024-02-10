Çin, Ejderha Yılı’nı kutluyor

EJDERHA YILI BM BAYRAM TAKVİMİNE EKLENDİ

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres de, Çin Yeni Yılı'nı kutladı.

Guterres kutlama mesajında, “Yeni Ay Yılınız kutlu olsun. Ejderha Yılına girerken en içten selamlarımı göndermekten memnuniyet duyuyorum. Ejderha enerji, bilgelik, koruma ve iyi şansı sembolize eder." diye yazdı.

Ejderha Yeni Yılı'nın BM tatil takvimine eklendiğini belirten Guterres, "Bu yıl BM’deki kutlamalar özeldir: ilk kez Ay Yeni Yılı BM tatil takviminin bir parçasıdır. BM’ye, çok taraflılığa ve küresel ilerlemeye verdiğiniz sarsılmaz destek için Çin'e ve Çin halkına teşekkür ediyorum. Yeni yılda sizlere sağlık, mutluluk ve refah diliyorum” ifadelerine yer verdi.