Çin, Ejderha Yılı’nı kutluyor
Çin geleneğinde her yeni yıl Çin burçlarında yer alan 12 hayvandan biri ile temsil ediliyor. Ay takvimlerine göre bugün itibarıyla Çin gücü, cesareti, bilgeliği ve talihi temsil eden Ejderha Yılı’na geçti.
Çin geleneğinde her ay yılı, Çin burçlarında yer alan 12 farklı hayvandan biriyle temsil ediliyor: Fare, öküz, kaplan, tavşan, ejderha, yılan, at, keçi, maymun, horoz, köpek ve domuz.
Çin Yeni Yılı döngüsüne göre ejderha yılı olarak adlandırılan 2024 yılı ise 10 Şubat 2024’te başlayıp 28 Ocak 2025’te sona erecek.