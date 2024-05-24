Çin Savunma Bakanlığı: “Tayvan lideri ateşle oynuyor”
Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Wu Qian, askeri tatbikatın ikinci gününde yaptığı açıklamada Tayvan lideri Lai Ching-te’nin bölgeyi savaş tehlikesine doğru sürüklediğini söyledi. Qian, “Bu tamamen ateşle oynamaktır ve ateşle oynayanlar sonunda yanacaktır” diye konuştu. Tayvan Savunma Bakanlığı ise son 24 saatte ada çevresinde Çin'e ait 49 askeri hava aracı ve 26 gemi görüldüğünü duyurdu.
Çin’in egemenlik ihtilafı yaşadığı Tayvan’ın çevresinde dün başlattığı kapsamlı askeri tatbikat ikinci ve son gününde devam ediyor.
Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Wu Qian, Tayvan çevresindeki tatbikatların bölgede gerilimi artırdığı ve endişe verici olduğu söylemlerine ilişkin açıklama yaptı.