Çin'de 4 fil ağırlığında ve 7 metre uzunluğunda yeni bir gergedan türü keşfedildi

GERGEDANLARIN NASIL EVRİMLEŞTİĞİNE IŞIK TUTUYOR

Sonuçları Communications Biology dergisinde yayınlanan çalışmaya göre Linxia havzasının kırmızımsı-kahverengi kumtaşı içinde bulunan bir kafatası ve iki omur içeren fosiller, şimdiye kadarki en büyük kara memelilerinden biri olan antik gergedanların nasıl evrimleştiğine ve Asya'da nasıl hareket ettiğine ışık tutuyor.