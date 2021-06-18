Çin'de 4 fil ağırlığında ve 7 metre uzunluğunda yeni bir gergedan türü keşfedildi

Bilim insanları, Çin'in kuzey batısında karada yürüyen en büyük memeliler arasında yer alan dev gergedanların yeni bir türünün keşfedildiğini açıkladı. Yaklaşık 26,5 milyon yıl önce yaşayan ve “Paraceratherium linxiaense” olarak adlandırılan türün, 21 ton ağırlığında olduğu belirtildi. Bu da onun ağırlığını 4 büyük Afrika filine eşdeğer yapıyor. 7 metre uzunluğyla da günümüzde yaşayan herhangi bir zürafadan daha uzun.

ntv.com.tr - Reuters 18.06.2021 - 15:40 | Son Güncelleme : 18.06.2021 - 15:47

Çin'de 4 fil ağırlığında ve 7 metre uzunluğunda yeni bir gergedan türü keşfedildi - 1

Çin'in kuzey batısında fosilleri bulunan bir gergedan türünün, zürafalardan daha uzun olduğu tespit edildi. Çinli araştırmacılar, 2015 yılında Gansu eyaletinde fosilleri bulunup Oligosen dönemde yaşadığı ortaya çıkarılan dev gergedanlara benzer yeni memeli türüne ait bilimsel sonuçları açıkladı.

Çin'de 4 fil ağırlığında ve 7 metre uzunluğunda yeni bir gergedan türü keşfedildi - 2

GERGEDANLARIN NASIL EVRİMLEŞTİĞİNE IŞIK TUTUYOR

Sonuçları Communications Biology dergisinde yayınlanan çalışmaya göre Linxia havzasının kırmızımsı-kahverengi kumtaşı içinde bulunan bir kafatası ve iki omur içeren fosiller, şimdiye kadarki en büyük kara memelilerinden biri olan antik gergedanların nasıl evrimleştiğine ve Asya'da nasıl hareket ettiğine ışık tutuyor.

Çin'de 4 fil ağırlığında ve 7 metre uzunluğunda yeni bir gergedan türü keşfedildi - 3

26,5 MİLYON YIL ÖNCE YAŞADI

Çalışmanın başyazarı olan Omurgalı Paleontolojisi Enstitüsü'nden Dr Deng Taoi , kalıntıları gün yüzüne çıkarılan türün, yaklaşık 26,5 milyon yıl önce yaşayan "Paraceratherium linxiaense"a ait olduğunu açıkladı.

Çin'de 4 fil ağırlığında ve 7 metre uzunluğunda yeni bir gergedan türü keşfedildi - 4

Araştırmacılar, yaklaşık 21 ton ağırlığındaki boynuzsuz memeli türünün yaklaşık 7 metre boyunda olduğunu söyledi.

Çin'de 4 fil ağırlığında ve 7 metre uzunluğunda yeni bir gergedan türü keşfedildi - 5

Öte yandan, "Paraceratherium linxiaense"nın kafatasına, çenesine ve dişlerine bakıldığında; söz konusu türün, ince bir kafatasına ve kavrayıcı bir burun yapısına sahip olduğu görüldü.

Çin'de 4 fil ağırlığında ve 7 metre uzunluğunda yeni bir gergedan türü keşfedildi - 6

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