Çin'de bulunan 15 milyon yıllık kehribar fosilleri 2100 yılında dünyanın yaşayacağı felaketi gösteriyor

Diğer taraftan, Wang'a göre, ekibinin Zhangpu ekosistemi hakkında daha derinlemesine araştırma yapması 20 ile 30 yıl daha alacak.

Wang, "Şimdiye kadar elde ettiğimiz sonuçlar, çalışmalarımızın yalnızca ön sonuçlarıdır ve Zhangpu biyotasının genel görünümünü gösteriyor, ancak hala ayrıntılı olarak tanımlanması gereken çok sayıda fosil var. Araştırma ekibi, çalışmaya devam edecek. Bazı önemli hayvan ve bitki grupları üzerinde derinlemesine taksonomi, soyoluş ve paleoekolojik araştırmalar yürütecek ve denizaşırı bazı bilim insanları ile işbirliği içinde bir dizi araştırma makalesi yayınlayacağız "dedi.