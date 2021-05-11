Çin'de bulunan 15 milyon yıllık kehribar fosilleri 2100 yılında dünyanın yaşayacağı felaketi gösteriyor

ntv.com.tr 11.05.2021 - 14:55
Çinli paleontologlardan oluşan bir ekip, ülkenin doğusunda yer alan Fujian Eyaleti’ne bağlı Zhangpu kentindeki hava şartlarının şu anda 2100 yılı için tahmin edilen küresel iklime çok benzediğini gösteren fosiller buldu. Söz konusu keşif, dünyanın geleceğini tahmin etmeye yönelik önemli bulgular sunuyor.
Çin Bilimler Akademisi Nanjing Jeoloji ve Paleontoloji Enstitüsü'nden araştırma görevlisi Wang Bo, bulanan kehribarın içinde böcekler de dahil olmak üzere 25 binden fazla çeşitli fauna fosili keşfettiklerini söyledi. Bunların arasında, Orta Miyosen İklimsel Optimum dönemine uzanan ve 14 ile 17 milyon yıl öncesine kadar uzanan 5 binden fazla bitki fosili de yer alıyor.
Wang, Çin’in kehribar kaynakları bakımından zengin bir ülke olduğuna dikkat çekerek "Zhangpu ekosistemi, keşfedilen 250 aile söz konusu olduğunda eklem bacaklı çeşitliliği bakımından şu anda dünyadaki üçüncü sırada yer alıyor ve aynı zamanda dünyada kehribar içinde hapsolmuş en büyük dört fosil kaynağından biri" ifadelerini kullandı.
Wang, "Küresel ısınmanın hızlanması olduça endişe verici. Dünya yaklaşık 15 milyon yıl önce benzer bir durum yaşadı. O zamanki iklim şu anda 2100 yılı için tahmin edilen iklime çok benziyordu. Tarih öncesi dönemde değişen ortamları ve klimi anlamak, gelecekteki değişiklikleri tahmin etmek için önemlidir. Böylece, insanlığın gelecekteki çevresel krizlerle verimli bir şekilde başa çıkmasını sağlayabiliriz” açıklamasını yaptı.
Diğer taraftan, Wang'a göre, ekibinin Zhangpu ekosistemi hakkında daha derinlemesine araştırma yapması 20 ile 30 yıl daha alacak.
Wang, "Şimdiye kadar elde ettiğimiz sonuçlar, çalışmalarımızın yalnızca ön sonuçlarıdır ve Zhangpu biyotasının genel görünümünü gösteriyor, ancak hala ayrıntılı olarak tanımlanması gereken çok sayıda fosil var. Araştırma ekibi, çalışmaya devam edecek. Bazı önemli hayvan ve bitki grupları üzerinde derinlemesine taksonomi, soyoluş ve paleoekolojik araştırmalar yürütecek ve denizaşırı bazı bilim insanları ile işbirliği içinde bir dizi araştırma makalesi yayınlayacağız "dedi.