Çin'de doğan ikiz pandalar dünyanın ilgi odağı oldu

Çin'deki bir hayvanat bahçesinde tam 100 gün önce dünyaya gelen ikiz pandalar ilk kez ziyaretçilerin karşısına çıktı. Sevimli hayvanları görmeye yüzlerce kişi geldi. Çin'in güney doğusundaki "Çongking" hayvanat bahçesinde 100 gün önce dünyaya gelen ikiz yavru pandalar tüm dünyada ilgi odağı oldu. Yavrular ilk kez ziyaretçilerin karşısına çıktı. Ardından yüzlerce kişi yavruları görmek için hayvanat bahçesine akın etti. Bakıcıları, yavru pandaların büyüyebilmeleri için günün en az 17 saatini uyuyarak geçirdiğini söylüyor. Vahşi doğada yaklaşık 1800, dünya genelindeki hayvanat bahçelerinde ise 600 civarı panda yaşadığı belirtiliyor.