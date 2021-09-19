Çin'de doğan ikiz pandalar dünyanın ilgi odağı oldu

Çin'deki bir hayvanat bahçesinde tam 100 gün önce dünyaya gelen ikiz pandalar ilk kez ziyaretçilerin karşısına çıktı. Sevimli hayvanları görmeye yüzlerce kişi geldi.

AP - AFP - Reuters - NTV Haber 19.09.2021 - 10:52 | Son Güncelleme : 19.09.2021 - 10:55

Çin'de doğan ikiz pandalar dünyanın ilgi odağı oldu - 1
Çin'in güney doğusundaki "Çongking" hayvanat bahçesinde 100 gün önce dünyaya gelen ikiz yavru pandalar tüm dünyada ilgi odağı oldu.
Çin'de doğan ikiz pandalar dünyanın ilgi odağı oldu - 2
Yavrular ilk kez ziyaretçilerin karşısına çıktı.
Çin'de doğan ikiz pandalar dünyanın ilgi odağı oldu - 3
Ardından yüzlerce kişi yavruları görmek için hayvanat bahçesine akın etti.
Çin'de doğan ikiz pandalar dünyanın ilgi odağı oldu - 4
Bakıcıları, yavru pandaların büyüyebilmeleri için günün en az 17 saatini uyuyarak geçirdiğini söylüyor.
Çin'de doğan ikiz pandalar dünyanın ilgi odağı oldu - 5
Vahşi doğada yaklaşık 1800, dünya genelindeki hayvanat bahçelerinde ise 600 civarı panda yaşadığı belirtiliyor.
Çin'de doğan ikiz pandalar dünyanın ilgi odağı oldu - 6

DİĞER GALERİLER

DAHA FAZLA GÖSTER