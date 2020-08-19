Çin'de dünyanın en büyük Buda heykeli tehlike altında

Çin'de yaşanan yoğun yağışlar ülkenin en büyük nehri Yangzı'da ve ona bağlı nehir kollarında su seviyesinin yükselmesine ve çeşitli eyaletlerde sellerin yaşanmasına yol açtı. 71 metre uzunluğu ile dünyanın en büyük Buda heykeli olan Leshan Budası’nın ayak parmaklarına ulaştığı görüldü. Çin'de karaya ulaşan Higos tayfunu, tropikal fırtınaya dönüştü

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ntv.com.tr - Anadolu Ajansı 19.08.2020 - 12:12

Çin'deki aşırı yağışlar hayatı olumsuz etkiliyor. Yangzı ve Siçuan eyaletlerinde taşkınlar meydana geldi.

Sellerin yaşandığı bölgede yaklaşık 100 binden insan tahliye edilirken ülkenin kültürel mirasları da tehlike altında.

Basına yansıyan görüntülerde, sel sularının, Sıçuan’da 8. yüzyılda Tang Hanedanı döneminde inşa edilen, 71 metre uzunluğu ile dünyanın en büyük Buda heykeli olan Leshan Budası’nın ayak parmaklarına ulaştığı görüldü.

The Paper gazetesinin haberine göre, Sıçuan ve Gansu eyaletleri ile Çongçing şehrinde sel hayatı olumsuz etkiledi.

Sel ve taşkınların yaşandığı bölgelere arama kurtarma ekipleri sevk edilirken, afet dolayısıyla ölü veya yaralanan olup olmadığı belirsizliğini koruyor.

Yetkililer, sellerden etkilenen bölgelere çok sayıda helikopter gönderildiğini, Longnan şehrinde çatılarda mahsur kalan 48 kişinin kurtarıldığını söyledi.

Sıçuan ve Çongçing’de sel kontrolü alarmının en yüksek seviyeye çıkarıldığını açıklayan yetkililer, Yangzı Nehri üzerindeki baraj kapaklarının selin önlenmesi için açık olması gerektiğini belirtti.

Bununla birlikte ülkenin güney kıyılarında etkili Higos fırtınası dolayısıyla Guangdong eyaleti ile Hainan eyaleti arasındaki feribot seferleri de askıya alındı.

Çin Ulusal Meteoroloji Merkezinden yapılan açıklamada, saatteki hızı maksimum 126 kilometreye ulaşan tayfunun, Guangdong eyaletinin Cuhay şehrinden karaya ulaştığı bildirildi.

Açıklamada, tayfunun karaya ulaşmasından 3 saat sonra rüzgar hızının saatte 108 kilometreye gerileyerek, tropikal fırtınaya dönüştüğü belirtildi.



Fırtınanın herhangi can ya da mal kaybına neden olup olmadığı ise henüz bilinmiyor.

Elektrik şirketi, dün gece, rüzgarın etkisiyle ağaçların elektrik direklerinin üstüne devrilmesi sonucu Guangdong'un Meycou şehrinde kesintiler yaşandığını duyurdu.



Çin basınındaki haberlere göre, tayfundan etkilenen kıyı bölgelerinde 65 binden fazla kişi tahliye edildi, okullar kapatıldı ve birçok balıkçı teknesi limana döndü.



Tayfun, Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde ağaçların devrilmesine yol açsa da bölgede büyük çaplı zarara neden olmadı.

Çin’de bu yıl seller, 200’ün üzerinde kişinin hayatını kaybetmesine veya kaybolmasına ve 25 milyar dolarlık maddi zarara neden oldu.