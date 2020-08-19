Çin'de dünyanın en büyük Buda heykeli tehlike altında

Çin'de yaşanan yoğun yağışlar ülkenin en büyük nehri Yangzı'da ve ona bağlı nehir kollarında su seviyesinin yükselmesine ve çeşitli eyaletlerde sellerin yaşanmasına yol açtı. 71 metre uzunluğu ile dünyanın en büyük Buda heykeli olan Leshan Budası’nın ayak parmaklarına ulaştığı görüldü. Çin'de karaya ulaşan Higos tayfunu, tropikal fırtınaya dönüştü

ntv.com.tr - Anadolu Ajansı 19.08.2020 - 12:12

Çin'de dünyanın en büyük Buda heykeli tehlike altında - 1
Çin'deki aşırı yağışlar hayatı olumsuz etkiliyor. Yangzı ve Siçuan eyaletlerinde taşkınlar meydana geldi.
Çin'de dünyanın en büyük Buda heykeli tehlike altında - 2
Sellerin yaşandığı bölgede yaklaşık 100 binden insan tahliye edilirken ülkenin kültürel mirasları da tehlike altında.
Çin'de dünyanın en büyük Buda heykeli tehlike altında - 3
Basına yansıyan görüntülerde, sel sularının, Sıçuan’da 8. yüzyılda Tang Hanedanı döneminde inşa edilen, 71 metre uzunluğu ile dünyanın en büyük Buda heykeli olan Leshan Budası’nın ayak parmaklarına ulaştığı görüldü.
Çin'de dünyanın en büyük Buda heykeli tehlike altında - 4
The Paper gazetesinin haberine göre, Sıçuan ve Gansu eyaletleri ile Çongçing şehrinde sel hayatı olumsuz etkiledi.
Çin'de dünyanın en büyük Buda heykeli tehlike altında - 5
Sel ve taşkınların yaşandığı bölgelere arama kurtarma ekipleri sevk edilirken, afet dolayısıyla ölü veya yaralanan olup olmadığı belirsizliğini koruyor.
Çin'de dünyanın en büyük Buda heykeli tehlike altında - 6
Yetkililer, sellerden etkilenen bölgelere çok sayıda helikopter gönderildiğini, Longnan şehrinde çatılarda mahsur kalan 48 kişinin kurtarıldığını söyledi.
Çin'de dünyanın en büyük Buda heykeli tehlike altında - 7
Sıçuan ve Çongçing’de sel kontrolü alarmının en yüksek seviyeye çıkarıldığını açıklayan yetkililer, Yangzı Nehri üzerindeki baraj kapaklarının selin önlenmesi için açık olması gerektiğini belirtti.
Çin'de dünyanın en büyük Buda heykeli tehlike altında - 8
Bununla birlikte ülkenin güney kıyılarında etkili Higos fırtınası dolayısıyla Guangdong eyaleti ile Hainan eyaleti arasındaki feribot seferleri de askıya alındı.
Çin'de dünyanın en büyük Buda heykeli tehlike altında - 9
Çin Ulusal Meteoroloji Merkezinden yapılan açıklamada, saatteki hızı maksimum 126 kilometreye ulaşan tayfunun, Guangdong eyaletinin Cuhay şehrinden karaya ulaştığı bildirildi.
Çin'de dünyanın en büyük Buda heykeli tehlike altında - 10
Açıklamada, tayfunun karaya ulaşmasından 3 saat sonra rüzgar hızının saatte 108 kilometreye gerileyerek, tropikal fırtınaya dönüştüğü belirtildi.

Fırtınanın herhangi can ya da mal kaybına neden olup olmadığı ise henüz bilinmiyor.
Çin'de dünyanın en büyük Buda heykeli tehlike altında - 11
Elektrik şirketi, dün gece, rüzgarın etkisiyle ağaçların elektrik direklerinin üstüne devrilmesi sonucu Guangdong'un Meycou şehrinde kesintiler yaşandığını duyurdu.

Çin basınındaki haberlere göre, tayfundan etkilenen kıyı bölgelerinde 65 binden fazla kişi tahliye edildi, okullar kapatıldı ve birçok balıkçı teknesi limana döndü.

Tayfun, Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde ağaçların devrilmesine yol açsa da bölgede büyük çaplı zarara neden olmadı.
Çin'de dünyanın en büyük Buda heykeli tehlike altında - 12
Çin’de bu yıl seller, 200’ün üzerinde kişinin hayatını kaybetmesine veya kaybolmasına ve 25 milyar dolarlık maddi zarara neden oldu.

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