Çin’de iPhone fabrikasında Covid-19 protestosu

Çin’in Zhengzhou kentindeki Foxconn şirketinin iPhone fabrikasında çalışan işçiler, Covid-19 tedbirlerini protesto edip, polislerle çatıştı.

Çin’de iPhone fabrikasında Covid-19 protestosu - 1

Çin’in Zhengzhou kentinde dünyanın en büyük iPhone fabrikası olarak bilinen Foxconn'un fabrikasında protestolar yaşandı.

Çin’de iPhone fabrikasında Covid-19 protestosu - 2

Dün gece başlayan ve sabaha kadar süren eylemde işçiler, sıkı Covid-19 tedbirlerinin yanı sıra söz verilen ikramiyelerin ödenme tarihinin ertelenmesi, ödemelerin yapılmaması ve yeterli yiyecek verilmemesini protesto etti.

Çin’de iPhone fabrikasında Covid-19 protestosu - 3

Covid-19 tedbirleri çerçevesinde yaklaşık 1 aydır kapalı devre çalışan ve giriş çıkışları sıkı şekilde denetlenen işçilerin öfkesi kameralara yansıdı.

Çin’de iPhone fabrikasında Covid-19 protestosu - 4

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde işçilerin koruyucu tulum giyen polislerle çatıştığı ve salgınla mücadele için koyulan bariyerleri yıktıkları görüldü.

Çin’de iPhone fabrikasında Covid-19 protestosu - 5

“Eve dönmek istiyoruz” sloganları atan işçilerden bazılarının arbede esnasında yaralandığı, bazı işçilerin ise sağlık durumunun ciddi olduğu iddia edildi. Görüntülerde yere düşen bir işçinin koruyucu tulum giyen polisler tarafından tekmelendiği görüldü.

Çin’de iPhone fabrikasında Covid-19 protestosu - 6

İŞÇİLER FABRİKADAN KAÇMIŞTI

Yaklaşık 200 binin üzerinde işçinin çalıştığı fabrikada Ekim ayında Covid-19 vakaları görüldüğü gerekçesiyle giriş ve çıkışlar yasaklanmış, valiz ve sırt çantalarıyla fabrikadan kaçan işçilerin görüntüleri gündem olmuştu.

Çin’de iPhone fabrikasında Covid-19 protestosu - 7

Karantina çerçevesinde Foxconn’un saatlik ücretleri yükseltme ve ikramiye vaadiyle binlerce işçiyi tesiste kalmaya ikna etmesi basına yansımıştı.

Çin’de iPhone fabrikasında Covid-19 protestosu - 8

Foxconn'da artan Covid-19 vakaları nedeniyle "kısıtlı kapasite ile çalışma" uygulamasına geçilmesinin ardından üretimde yavaşlama yaşandığı ve bu nedenle iPhone 14 ve diğer ürünleri almak isteyenlerin beklemek zorunda kalacağı açıklanmıştı.

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