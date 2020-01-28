Çin'de ortaya çıkan SARS benzeri corona virüsü yayılmaya devam ediyor (Corona virüsünde son durum)

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan virüs salgını nedeniyle ölü sayısı artıyor. Son bilgilere göre ölü sayısı 106'ya yükseldi. Virüsün tespit edildiği vaka sayısı ise 5 bine yaklaştı. Farklı ülkeler Çin'in Vuhan kentindeki vatandaşlarını tahliye etmeye başlayacaklarını duyurdu. Almanya'da ilk kez corona virüsü tespit edildi. Böylelikle, virüs Çin dışında 17 ülkeye sıçradı.

NTV - AFP - Reuters - Anadolu Ajansı 28.01.2020 - 12:17





Çin'in Vuhan kentinden yayılan corona virüsü nedeniyle can kayıpları ve vaka sayısı artıyor. Virüs, resmi rakamlara göre, Çin genelinde 106 kişinin ölümüne yol açarken, 2019-nCoV salgını yüzünden virüs bulaştığı kesinleşen kişi sayısı ise 976'sının durumu ağır olmak üzere 4 bin 515'i buldu. ÇİN'DEN GELEN KARGOLARLA CORONA VİRÜSÜ BULAŞIR MI?

Virüs Çin dışındaki ülkelere de yayılmaya devam ediyor. Virüs son olarak Almanya'da tespit edildi.

VİRÜS ÇİN'DEN 17 ÜLKEYE YAYILDI Virüs, Çin ana karası dışında Hong Kong ve Makao özel idari bölgeleri ile Tayvan'da görülürken, bölge ülkeleri Tayland, Güney Kore, Japonya, Singapur, Vietnam, Malezya, Kamboçya, Sri Lanka ve Nepal de ülkelerinde virüsü taşıyan kişilerin olduğunu doğrulamıştı.

Yeni tip corona virüs, çoğunlukla Çin'den bu ülkelere giden kişiler yoluyla Fransa, Kanada, ABD, Avustralya ve Almanya'ya da sıçradı.

TAYLAND'DA VİRÜS GÖRÜLEN KİŞİ SAYISI 14'E YÜKSELDİ Tayland'da, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya virüsten etkilenenerin sayısı 14'e yükseldi. Bangkok Post gazetesinin haberine göre, Tayland Kamu Sağlığı Bakanlığı Müsteşarı Sukhum Kanchanapimai, ülkeye seyahat eden 5'i Hubey eyaletinden aynı aileden 6 Çin vatandaşında yeni tip corona virüsüne rastlandığını belirtti.

Sağlık yetkililerince, yaşları 6 ile 60 yaş arasındaki 6 Çinli turistin her birine iki kez yapılan virüse ilişkin test sonuçlarının pozitif çıktığını aktaran Sukhum, böylece ülkede tespit edilen toplam vaka sayısının 14'e çıktığını kaydetti.

Çin hükümeti Vuhan'in bağlı olduğu Hubey eyaletindeki 17 kente giriş çıkışı yasakladı. Kentler dev birer karantina merkezi haline geldi.

Uzmanlar insanlık tarihinde daha önce bu denli büyük çaplı bir izolasyon uygulamasının yapılmadığını söylüyor. Diğer taraftan, kentlere giriş çıkışların yasaklanmasının virüsün yayılmasını engelleyip engellemeyeceği konusunda tartışmalar var.

Bazıları bunun gerekli ve geç kalınmış bir yöntem olduğunu söylerken, bazıları virüsün yayılmasının bu şekilde önüne geçilmesinin mümkün olmadığı görüşünde...

Virüsün ilk ortaya çıktığı Vuhan kentinde sokaklar neredeyse bomboş duruyor. Kentte yaşayanlar ise morallerini yüksek tutmak için geceleri binalarında bağırarak birbirlerini motive etmeye çalışıyor. Ancak uzmanlar bu yöntemin de virüsün yayılmasına katkı sağlayacağı konusunda uyarıyor.

Pekin'de Çinli yetkililerle bir araya gelen Dünya Sağlık örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus'dan Çin hükümetine destek geldi.

Tedros, Çin'in virüsün yayılmasını kontrol altına alabilecek kapasitede olduğuna güvendiğini söyledi. Vuhan'da yaşayan yabancıları da kenti terk etmeleri konusunda bir çağrı yapmayacağını ve insanların sakin olması gerektiğini belirtti.

ABD, İngiltere, Almanya, Fransa, Rusya, Hollanda, Japonya, Kazakistan, Fas ve Almanya, Vuhan'daki diplomatik personelini ve vatandaşlarını tahliye çalışmalarına başlayan ülkeler arasında yer alıyor.

ÜLKELERDEN VİRÜSE KARŞI ÖNLEM Bazı ülkeler de virüse karşı kendi önlemlerini almaya başladı. ABD, Avustralya, Kanada, Fransa, Endonezya, İsrail ve Türkiye vatandaşlarını Çin'e seyahat etmemeleri konusunda uyardı.

Filipinler ise Çinli turistlere sınırda vize hizmetini geçici durduracağını duyurdu.Yerel medyadaki habere göre, Filipinler Göçmenlik Bürosundan yapılan açıklamada, ülkede yeni tip koronavirüs vakasına rastlanmadığı ancak virüsün yayılmasının önlenmesi noktasında bazı önlemlerin alındığı belirtildi. Açıklamada, bu önlemler kapsamında ülkeye gelen Çinli grup turlarına sınırda verilen vize alma hizmetinin geçici durdurulacağı ifade edildi.

Tayland'dan Thai Havayolları Çin'den dönen tüm uçaklarını dezenfekte etmeye başladı. Güney Kore de metro hatlarında dezenfeksiyon çalışmaları başlattı.

Vuhan'da ortaya çıkan ve solunum yoluyla insandan insana bulaşabilen corona virusüne karşı henüz geliştirilebilen bir aşı ya da ilaç bulunmuyor. SAĞLIK BAKANLIĞINDAN CORONA VİRÜSÜ REHBERİ