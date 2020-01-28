Çin'de ortaya çıkan SARS benzeri corona virüsü yayılmaya devam ediyor (Corona virüsünde son durum)

Çin'in Vuhan kentinden yayılan corona virüsü nedeniyle can kayıpları ve vaka sayısı artıyor. Virüs, resmi rakamlara göre, Çin genelinde 106 kişinin ölümüne yol açarken, 2019-nCoV salgını yüzünden virüs bulaştığı kesinleşen kişi sayısı ise 976'sının durumu ağır olmak üzere 4 bin 515'i buldu.
Virüs Çin dışındaki ülkelere de yayılmaya devam ediyor. Virüs son olarak Almanya'da tespit edildi.
Yeni tip corona virüs, çoğunlukla Çin'den bu ülkelere giden kişiler yoluyla Fransa, Kanada, ABD, Avustralya ve Almanya'ya da sıçradı.
Çin hükümeti Vuhan'in bağlı olduğu Hubey eyaletindeki 17 kente giriş çıkışı yasakladı. Kentler dev birer karantina merkezi haline geldi.
Uzmanlar insanlık tarihinde daha önce bu denli büyük çaplı bir izolasyon uygulamasının yapılmadığını söylüyor. Diğer taraftan, kentlere giriş çıkışların yasaklanmasının virüsün yayılmasını engelleyip engellemeyeceği konusunda tartışmalar var.
Virüsün ilk ortaya çıktığı Vuhan kentinde sokaklar neredeyse bomboş duruyor. Kentte yaşayanlar ise morallerini yüksek tutmak için geceleri binalarında bağırarak birbirlerini motive etmeye çalışıyor. Ancak uzmanlar bu yöntemin de virüsün yayılmasına katkı sağlayacağı konusunda uyarıyor.
Pekin'de Çinli yetkililerle bir araya gelen Dünya Sağlık örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus'dan Çin hükümetine destek geldi.
Tedros, Çin'in virüsün yayılmasını kontrol altına alabilecek kapasitede olduğuna güvendiğini söyledi. Vuhan'da yaşayan yabancıları da kenti terk etmeleri konusunda bir çağrı yapmayacağını ve insanların sakin olması gerektiğini belirtti.
ABD, İngiltere, Almanya, Fransa, Rusya, Hollanda, Japonya, Kazakistan, Fas ve Almanya, Vuhan'daki diplomatik personelini ve vatandaşlarını tahliye çalışmalarına başlayan ülkeler arasında yer alıyor.
Bazı ülkeler de virüse karşı kendi önlemlerini almaya başladı. ABD, Avustralya, Kanada, Fransa, Endonezya, İsrail ve Türkiye vatandaşlarını Çin'e seyahat etmemeleri konusunda uyardı.
Tayland'dan Thai Havayolları Çin'den dönen tüm uçaklarını dezenfekte etmeye başladı. Güney Kore de metro hatlarında dezenfeksiyon çalışmaları başlattı.
Vuhan'da ortaya çıkan ve solunum yoluyla insandan insana bulaşabilen corona virusüne karşı henüz geliştirilebilen bir aşı ya da ilaç bulunmuyor.