Corona virüsü dünya genelinde yayılıyor (Virüs İskandinav yarımadasına da sıçradı)

SAĞLIK PERSONELİNE YEMEK

Diğer bir örnek ise restoran sahibinden geldi. Yaklaşık bir ay önce arabasını satıp borç alarak Vuhan'da yeni bir restoran açan 36 yaşındaki Li Bo, salgının ortaya çıkmasının ardından insanların evlerine çekilmesi ve sokakların boş kalmasıyla iş yapamaz oldu.

Bir gazeteye verdiği demeçte, paniklediğini ve krediyi nasıl ödeyeceğini düşündüğünü ifade eden Li, "Daha sonra hastanelerde sağlık personelinin nasıl mücadele ettiğini gördüm ve harekete geçme zamanının geldiğini hissettim. Ne kadar önemsiz olursa olsun üzerime düşeni yapmak istedim" dedi. Li, çalışanıyla bir hastanedeki sağlık personeline 200 kutu yemek hazırladığını belirterek, "Sağlık görevlilerinin sıcak yemekler yemesi için elimden geleni yapmak istedim." diye konuştu.