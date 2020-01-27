Çin'de SARS benzeri Corona virüsü yayılıyor (Virüsten etkilenen ülke sayısı 16'ya yükseldi)

Çin'de ortaya çıkan yeni tip corona virüsü (2019-nVoC) salgını sürüyor. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 80'e yükseldi. Vaka sayısı 3 bine yaklaştı. Çin'de bir SARS uzmanı "Corona virüsten hastalananların sayısı bir haftada zirveye çıkabilir" uyarısında bulundu. Kamboçya'da ilk kez, corona virüsü vakasına rastlandığı bildirildi. Böylelikle Çin dışında virüsün yayıldığı ülkelerin sayısı 15'e yükseldi. Diğer taraftan Hong Kong, Malezya ve Moğolistan sınırlarını kapattığını duyurdu. Rus Ural Havayolları ise Çin'in Hainan adasına uçak seferlerini durdurdurma kararı aldı.

NTV 27.01.2020 - 06:49





Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip Corona virüsü yayılıyor. Pekin yönetimi, salgın dolayısıyla alınan tedbirleri artırma kararı aldı. Ay Takvimi'ne göre yeni yıla giren ülkede, tatilin bitişi 3 gün uzatılarak 2 Şubat'a ertelendi.

Kyodo ajansının haberine göre, Kamboçya Sağlık Bakanı Mam Bunheng, basına yaptığı açıklamada, Vuhan'dan Sihanoukville kentine gelen 60 yaşında Çinli bir erkekte yeni tip koronavirüs tespit edildiğini belirtti. Mam Bunheng, söz konusu kişiye eşlik eden 3 aile üyesinde ise virüse ilişkin test sonuçlarının negatif çıktığı bilgisini paylaştı.

Öte yandan Çin’in Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde ise yeni tip koronavirüs görülen kişi sayısının 8'e yükseldiği bildirildi. Sağlık Dairesi yetkilisi Dr. Chuang Shuk-kwan, söz konusu vakaların tamamının, virüsün ortaya çıktığı Hubey eyaleti ile bağlantılı olduğunu belirtti.





Chuang, virüsün, Hong Kong'un genel nüfusuna yayıldığına dair henüz bir işaret olmadığını ancak hükümetin, hala bu olasılık konusunda son derece endişeli olduğunu ve gelişmeleri izlemeye devam edeceğini kaydetti.

VİRÜS ÇİN'DEN 15 ÜLKEYE YAYILDI Virüs, Çin ana karası dışında Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 8, Makao Özel İdari Bölgesi'nde 2, Tayvan'da 8, Tayland'da 8, Güney Kore'de 4, Japonya'da 4, ABD'de 5, Vietnam'da 2, Singapur'da 4, Nepal'de 1, Fransa'da 3, Malezya'da 4, Kanada'da 1, Avustralya'da 5, Kamboçya'da da 1 vaka tespit edildi.

"VİRÜSTEN HASTALANANLARIN SAYISI BİR HAFTADA ZİRVEYE ÇIKABİLİR" Çin’de 2003’te şiddetli akut yolu sendromunun (SARS) önlenmesinde görev alan bir bilim insanı, bir hafta içinde yeni tip corona virüsü (2019-nCoV) salgınından etkilenen kişi sayısının zirveye çıkabileceği uyarısında bulundu. Çin’de 2003’te etkili SARS salgınına karşı kurulan Ulusal Uzmanlar Grubu’nda yer alan Lin Ciangtao, yerel basına verdiği demeçte, günlük açıklanan rakamlara bakıldığında enfeksiyon kapan kişi sayısının çok hızlı arttığını söyledi.

Lin, "Şahsi görüşüm koronavirüsten hastalanan kişi sayısı bir hafta içinde zirveye çıkabilir. Bu kez aldığımız önlemler çok güçlü olduğundan virüsten etkilenen sayısının yurt dışında belirtilen rakamlar kadar yüksek olmayacağını düşünüyorum. Ancak bir hafta içinde zirveye ulaşacak, sonra da hızlı şekilde düşecektir." ifadelerini kullandı.

Diğer yandan 3 Şubat’a kadar ertelenen Bahar Bayramı tatilinin dönüş zamanında, salgının insan hareketinin artmasından dolayı ikinci kez zirveye çıkma ihtimali bulunduğuna işaret Lin, ancak bunun da iklim, ulaşım ve coğrafi koşullara göre gelişeceğini belirtti. Lin, SARS salgınına karşı aşı geliştirilmesi konusunda araştırmalarda bulunmuştu.





Çin Maliye Bakanlığı ve Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan yapılan ortak açıklamaya göre, 2019-nCoV salgınını önlemek için 60,33 milyar yüen (yaklaşık 8,74 milyar dolar) tahsis edildi.

Bu arada Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, yaptığı açıklamada, Vuhan’dan Bahar Bayramı ve corona virüsü salgını etkisiyle ayrılan 5 milyon kişinin izlendiğini bildirdi.

Çin Başbakanı Li Kıçiang, salgın önleme çalışmalarını denetlemek üzere virüsün ortaya çıktığı Vuhan kentine gitti.

Çin Devlet Konseyinden yapılan açıklamaya göre, Başbakan Li, "Merkezi Hükümet Yeni Tip Corona virüs Salgınıyla Mücadele Çalışma Grubu Lideri" sıfatıyla, aralık ayında Hubey eyaletine bağlı Vuhan'da ortaya çıkan ve Tibet Özerk Bölgesi haricinde ülke geneline yayılan 2019-nCoV'e salgınına karşı yapılan çalışmaları teftiş etmek ve yönetmek üzere bu kente gitti.

Li, ülkede salgının ortaya çıkışından bu yana kente giden en üst düzey yetkili olurken, başbakanın Vuhan'da koronavirüs hastalarını ve salgınla mücadele eden sağlık personelini ziyaret edeceği bildirildi.

Dünya Sağlık Örgütü Başkanı Tedros Adhanom ise, Çinli yetkililer ve sağlık uzmanlarıyla salgını görüşmek için Pekin'e hareket etti.

Adhanom, "Salgına karşı daha fazla koruma sağlamak" ve "Çin ile ortaklığı güçlendirmek" istediğini söyledi.

AB SAĞLIK GÜVENLİĞİ KOMİTESİNİ TOPLAYACAK Avrupa Birliği (AB), Çin'de ortaya çıkan yeni tip corona virüsü salgınını görüşmek için sağlık güvenliği komitesini toplayacağını duyurdu. AB Komisyonu sözcülerinden Stefan de Keersmaecker, günlük basın toplantısında yaptığı açıklamada, Çin'den olası tahliye kararlarını üye ülkelerin aldığını, ihtiyaç olması durumunda Komisyon'un gerekli desteği vermeye hazır olduğunu ifade etti.

De Keersmaecker, "Sağlık güvenlik komitesi bugün toplanarak corona virüsü salgını çerçevesinde hızla değişen durumu ele alacak." açıklamasında bulundu. AB geçen hafta koronavirüs salgınının üye ülkelere ulaşabilme riskini düşükten orta seviyeye yükseltmişti.

Virüs, Çin dışında yayılmaya da devam ediyor. Virüs, Fransa, Japonya, Güney Kore, Tayvan, Tayland, Amerika Birleşik Devletleri, Vietnam, Avustralya, Malezya, Nepal ve Kanada'da tespit edildi.

ABD'de Corona virüsü tespit edilen kişilerin sayısı 5’e yükseldi. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, California ve Arizona eyaletlerinde üç kişide daha virüse rastlandığını açıkladı. Bu kişilerin daha önce Çin'in Wuhan kentini ziyaret ettiği belirtildi.

Fransa hükümeti de, Wuhan’da bulunan vatandaşları için harekete geçti. Sağlık Bakanı, Fransız vatandaşların hafta ortasında ülkeye getirileceğini açıkladı. Çin'den gelecek olan Fransızların 14 gün boyunca karantinada tutulacağı belirtildi. 24 Ocak Cuma günü yaptığı açıklamada, ülkede 3 kişide corona virüsü görüldüğünü bildirmiş, Avrupa'da başka kişilerde de bu vakanın görülmesinin muhtemel olduğu uyarısında bulunmuştu.

Hong Kong ise, Hubey eyaleti sakinlerini ve son 14 gün içerisinde salgın bölgesinde bulunanların ülkeye girişini yasakladı.

Hong Kong vatandaşlarını kapsamayan yasağın ne zaman kalkacağı ise belli değil.

ÇİNLİLERİN ÜLKEYE GİRİŞİ YASAKLANSIN ÇAĞRISI Endonezya Kamu Denetçiliği Kurumu, Çin'de ortaya çıkan yeni tip Corona virüsü (2019-nCoV) nedeniyle Çinlilerin ülkeye girişlerinin geçici süreyle yasaklanması çağrısı yaptı. Ülkeye çoktan girmiş Çinlilerin kayıtlarının ise acilen tutulması gerektiğini belirten Ida, söz konusu ölümcül virüsün Çin'den ülkeye giriş yapanlara bulaşıp bulaşmadığını belirlemek için virüs taramasının da artırılması talebinde bulundu.

ENDONEZYA'DA ŞU ANA KADAR VİRÜS SAPTANMADI Diğer Kamu Denetçisi Alvin Lie de ülkede işçi ya da öğrenci olarak bulunan Endonezyalılar için hükümetin koruma planı oluşturması gerektiğini vurguladı. Endonezya’da şu ana kadar corona virüsünün tespit edilmediğini açıklayan Sağlık Bakanlığı, virüs şüphesiyle hastaneye kaldırılan 10’a yakın kişide de virüse rastlanmadığı bilgisini paylaştı.





Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Teuku Faizasyah da Çin’in Vuhan kentindeki giriş-çıkış önlemleri nedeniyle bölgede mahsur kalan yaklaşık 93 Endonezyalı öğrencinin tahliyesinin şu an için muhtemel olmadığını söyledi.

Çin’de bulunan Endonezya vatandaşlarına henüz virüsün bulaşmadığı bilgisini edindiklerini dile getiren Faizasyah, öğrencilerin kentten çıkarılması yönünde de Çin hükümetinin önerilerini beklediklerini kaydetti. Bu arada virüs salgını dolayısıyla havalimanı ve limanlar gibi sınır noktalarında termal tarayıcılarla önlemlerin artırıldığı Endonezya’da Vuhan seferi olan havayollarının uçuşları da iptal edilmişti.

MALEZYA'DAN HUBEY EYALETİ VE ÇEVRESİNDEN GELEN ÇİN VATANDAŞLARINA GEÇİS YASAĞI Malezya, yeni tip Corona virüsü nedeniye virüsün ortaya çıktığı Çin'in Hubey eyaleti ve çevresinden gelenlere geçiçi geçiş yasağı getirdiğini duyurdu. Malezya'da şu ana kadar 4 kişinin Corona virüsünden etkilendiği tespit edildi. Çin Halk Cumhuriyeti'nin Hong Kong Eyaleti, Macau Özel İdare Bölgesi, Afganistan, Butan, Hindistan, Moğolistan, Kazakistan, Kırgızistan, Laos, Mynmar, Nepal, Kuzey Kore, Pakistan, Rusy,a Tacikistan ve Vietnam olmak üzere 16 ülkeyle kara sınırı bulunuyor.

MOĞOLİSTAN'DAN SINIR KAPISINI KAPATMA KARARI Moğolistan Ulusal Haber Ajansı "Monstame"nin haberine göre, Moğolistan Bakanlar Kurulu, dün yeni tip Corona virüsü gündemiyle acil toplandı. Toplantıda virüsün yayılmasını önlemek ve Çin ile sınır kapısında güvenlik önlemlerinin artırılması amacıyla sınır kapısının yaya ve araç trafiğine kapatılması kararı alındı. Daha önce Kuzey Kore sıırlarını Çin vatandaşlarına, Tayvan ise Vuhan kentinden Çinli vatandaşlara sınırlarını kapattığını duyurmuştu.

Ülkede henüz virüs vakasına rastlanmazken, Çin ile sınır komşusu olunması nedeniyle virüsün yayılma riski yüksek olarak görülüyor. Sağlık tedbirlerinin en üst seviyeye çıkarıldığı ülkede, tüm toplu etkinlikler de iptal edildi. Öte yandan, tüm üniversiteler, yüksek eğitim kurumları ve mesleki eğitim kurslarında 2 Mart'a kadar eğitime ara verildi.







Virüsün ortaya çıktığı Çin'in Vuhan şehrinde eğitim gören 31 Moğolistanlı öğrencinin de ülkeye geri getirileceği kaydedildi. Moğolistan Olağanüstü Hal Komisyonu, 24 Ocak Cuma günü, ilk ve orta dereceli okullarla birlikte anaokullarda da 2 Mart'a kadar eğitime ara verildiğini duyurmuştu.





GÜNEY KORE ALARM SEVİYESİNİ YÜKSELLTİ Güney Kore, Çin'de ortaya çıkan ve Güney Kore'de 4 kişide tespit edilen yeni tip corona virüsünün (2019-nCoV) yarattığı tehlikeye karşı bulaşıcı hastalık alarm düzeyini artırdı. Güne Kore haber ajansı Kyodo'da yer alan habere göre, Sağlık Bakanı Park Neung-hoo başkanlığında toplanan acil durum komitesi, alarm düzeyinin en yüksek 4. seviye olan "sarı" dan 3. seviye olan "turuncuya" yükseltilmesine karar verdi. Turuncu alarm, bir bulaşıcı hastalığın ülkedeki kısmi yayılma durumuna işaret ediyor.





Devlet Başkanı Moon Jae-in corona virüsünün ilk ortaya çıktığı Çin'in Vuhan kentinden Güney Kore'ye gelen tüm yolcuların sağlık taramasından geçirilmesi talimatı verdi. Moon, ilgili bakanlarla yaptığı toplantıda, virüsün yayılmasının önlenmesi için gerekli tüm önlemlerin alınmasını talep etti.

Virüsün kontrol altına alınması için askeri doktor ve sağlık personeli ile askeri tesislerin devreye sokulmasını isteyen Moon, virüsün ekonomi üzerindeki etkilerinin takip edilmesi ve kamuoyunun sürekli bilgilendirmesi için enformasyon kanallarının açık tutulmasını istedi. Öte yandan, Vuhan'da bulunan Güney Kore vatandaşlarının tahliye edilmesi için özel uçak seferleri yapılması planlanıyor.

TAYLAND, VİRÜSTEN KORUNMAK İÇİN TEDBİRİ ARTIRDI Tayland Başbakanı Prayuth Chan-ocha, Çin'de ortaya çıkan ve salgına dönüşen yeni tip koronavirüsün (2019-nVoC) kontrol altına alınması için gereken tedbirlerin alındığını söyledi.



Prayuth, yeni tip koronavirüsün Tayland'da 8 kişide görülmesinin ardından bir televizyon kanalına açıklamalarda bulundu.

Çin'de ortaya çıkan ölümcül virüs salgının kontrol altına alınması için gereken tüm tedbirlerin alındığını kaydeden Prayuth, ülkedeki 5 havalimanında da önlemlerin artırıldığını belirtti. Çin yeni yılı öncesi öne çıkan turizm merkezleri arasında yer alan Tayland'ın söz konusu virüs nedeniyle 1,6 milyar dolar gelir kaybına uğraması bekleniyor. Koronavirüsün 1'i Taylandlı, 7'si Çinli turist olmak üzere ülkede 8 kişide görüldüğü bildirilmişti.

RUS URAL HAVAYOLLARI'NDAN UÇUŞLARI DURDURMA KARARI Rus Ural Havayolları, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Çin'in Hainan adasına uçak seferlerini durdurdurma kararı aldı. Ural Havayollarından yapılan açıklamada, Rusya'nın Ekaterinburg ve Tümen kentlerinden Çin'in turistik merkezlerinden biri olan Hainan adasına uçak seferlerinin durdurulduğu belirtildi.



Açıklamada, "Durum iyileşince uçuşlara devam edilecek." ifadesi kullanıldı.

İNGİLTERE VATANDAŞLARINI TAHLİYE ETMEYE HAZIRLANIYOR İngiltere Dışişleri Bakanlığının açıklamasında, ağır seyahat kısıtlamaları ile konsolosluk veya tıbbi yardıma erişimde artan zorluklara dikkat çekilerek, İngiliz vatandaşlarının Çin'in Vuhan kentini terk etmelerinin sağlanmasına çalışıldığı belirtildi. Bir Başbakanlık sözcüsü de "Dışişleri Bakanlığı olası çözümleri araştırmak amacıyla aralarında ABD ve Avrupa ülkelerinin de olduğu uluslararası ortaklarla yakın temas halinde" dedi.





Öte yandan, şu ana kadar İngiltere'de corona virüsü bulaştığından şüphelenilen 73 kişinin test sonuçlarının olumsuz çıktığı kaydedildi.