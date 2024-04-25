Venedik'te "5 euro" protestosu
Venedik, turistler için ödeme sistemi uygulayan dünyanın ilk şehri oldu. Kanalları dolduran kalabalığı azaltmak amacıyla girişlerin 5 euro yapılması, "tema parkında yaşamak istemediklerini" söyleyen bazı kent sakinlerinin protestolarına neden oldu.
Venedik'te kanalları dolduran kalabalığı azaltmak amacıyla turistler için girişler 5 euro yapıldı.
Tren istasyonunun dışına ve girişteki yaya köprüsünün yanına ziyaretçileri yeni ücreti ödemeleri gerektiği konusunda uyaran tabelalar yerleştirildi.