Venedik'te "5 euro" protestosu

Reuters haber ajansına konuşan bölge sakinlerinden Cristina Romieri, “Bu tedbire karşıyız çünkü aşırı turizmi durdurmak için hiçbir şey yapmayacak. Üstelik o kadar çok istisnası olan karmaşık bir düzenleme ki, uygulanması da zor olacak” dedi.