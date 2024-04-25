Venedik'te "5 euro" protestosu

Venedik, turistler için ödeme sistemi uygulayan dünyanın ilk şehri oldu. Kanalları dolduran kalabalığı azaltmak amacıyla girişlerin 5 euro yapılması, "tema parkında yaşamak istemediklerini" söyleyen bazı kent sakinlerinin protestolarına neden oldu.

Venedik'te "5 euro" protestosu - 1

Venedik'te kanalları dolduran kalabalığı azaltmak amacıyla turistler için girişler 5 euro yapıldı.

Tren istasyonunun dışına ve girişteki yaya köprüsünün yanına ziyaretçileri yeni ücreti ödemeleri gerektiği konusunda uyaran tabelalar yerleştirildi.

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Venedik'te "5 euro" protestosu - 2

Turizm ve sosyal uyumdan sorumlu belediye meclis üyesi Simone Venturini, uygulamanın Venedik'in kent sakinleri ve günübirlikçiler arasında “yeni bir denge” kurmasına yardımcı olacağını söyledi.

Ancak yüzlerce bölge sakini farklı düşünüyor.

Venedik'te "5 euro" protestosu - 3

Reuters haber ajansına konuşan bölge sakinlerinden Cristina Romieri, “Bu tedbire karşıyız çünkü aşırı turizmi durdurmak için hiçbir şey yapmayacak. Üstelik o kadar çok istisnası olan karmaşık bir düzenleme ki, uygulanması da zor olacak” dedi.

Venedik'te "5 euro" protestosu - 4

Belediye Sarayı'ndaki muhalif bir grubun üyesi olan ve kent sakinlerinin protestolarına katılan Giovanni Andrea Martini ise bunu “üzücü bir gün çünkü Venedik bir müzeye, bir tema parkına dönüşüyor” şeklinde yorumladı.

Venedik'te "5 euro" protestosu - 5

Giriş ücretini uygulamaya koymanın yanı sıra, şehir ayrıca büyük yolcu gemilerinin Venedik lagününe girmesini yasakladı ve turist gruplarının büyüklüğüne yeni sınırlamalar getirdiğini duyurdu.

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