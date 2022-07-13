Çin’de sıcak hava dalgası: 1 ölü

SICAKLIK 40 DERECEYİ AŞTI

Çin genelinde 90’ın üzerinde noktada sıcak hava nedeniyle kırmızı alarm verildi. Yanjin kentinde sıcaklıkların 44 dereceye kadar çıktığı bildirildi. Chongqing Meteoroloji Gözlemevi de önümüzdeki 3 gün içinde sıcaklıkların 40 santigrat derecenin üzerinde seyretmeye devam edeceğine dikkat çekerek, bölgede orman yangını tehlikesinin de yüksek olduğu uyarısı yaptı.