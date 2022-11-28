Çin'de yangın faciası ülkeyi karıştırdı

Çin'in batısındaki Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nin başkenti Urumçi'de Perşembe akşamı meydana gelen yangın faciası yeni bir protesto dalgasını tetikledi. 10 kişinin öldüğü yangına karantina tedbirlerinin yol açtığı iddiası ülkeyi karıştırdı. Şangay'dan, Pekin'den, Urumçi'den protesto haberleri geldi. Ankara da Pekin'den, yangının nedenleri hakkında izahat istedi.

Çin'de yangın faciası ülkeyi karıştırdı - 1

Başkent Pekin'den, ülkenin en kalabalık kenti Şangay'dan, Sincan Uygur Özerk bölgesinden protesto haberleri geliyor.
Protestocular, Pekin'in coronavirüse karşı katı karantina tedbirlerini protesto ediyor.

Çin'de yangın faciası ülkeyi karıştırdı - 2

Ülkenin batısındaki Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nin başkenti Urumçi'de çıkan yangın yeni bir protesto dalgası başlattı.
Perşembe akşamı yüksek katlı bir apartmanda meydana gelen faciada 10 kişi yaşamını yitirdi.

Çin'de yangın faciası ülkeyi karıştırdı - 3

Protestocular can kaybından, "sıfır vaka" politikasını ve karantinayı sorumlu tutuyor.

Çin'de yangın faciası ülkeyi karıştırdı - 4

Binada yaşayanların karantina nedeniyle dışarı çıkamadığı, itfaiyenin de bariylerler nedeniyle olay yerine ulaşmakta güçlük çektiği iddia ediliyor.

Çin'de yangın faciası ülkeyi karıştırdı - 5

Yangın faciası, sivil itaatsizlik eylemlerinden protesto gösterilerine uzanan yeni bir tepki dalgasına yol açtı.
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in, 10 yıllık iktidarı boyunca görülmemiş bir tepkiyle karşı karşıya olduğu belirtiliyor.

Çin'de yangın faciası ülkeyi karıştırdı - 6

Çin'in en kalabalık kenti Şangay'da, anma töreni olarak başlayan eylem protesto gösterisine dönüştü.

Çin'de yangın faciası ülkeyi karıştırdı - 7

Protestocuların ellerinde boş beyaz kağıtlar tuttuğu görülüyor. "Beyaz kağıt" sansüre karşı protestoyu simgeliyor.

Çin'de yangın faciası ülkeyi karıştırdı - 8

Göstericiler polise, "Beni üzerinde hiçbir şey yazmayan kağıt tuttuğum için mi gözaltına alacaksın" mesajı veriyor.

Çin'de yangın faciası ülkeyi karıştırdı - 9

Şangaylı protestocular, ülke çapında karantinanın kaldırılması için slogan attı. Ancak göstericiler arasında Çin Komünist Partisi'nin ve Şi'nin iktidarına son verilmesini isteyenler de vardı.

Çin'de yangın faciası ülkeyi karıştırdı - 10

Başkent Pekin'in prestijli üniversitelerinden Tsinghua'da da öğrenciler protesto için toplandı. Başka kentlerden de protesto görüntüleri geldi.

Çin'de yangın faciası ülkeyi karıştırdı - 11

Protestocuların, coronavirüs testleri için kurulan çadırları yıktığı, test tüplerini kırdığı sosyal medyaya yansıyan görüntüler arasında.

Sosyal medyadan polis müdahalesine ilişkin görüntüler de geliyor.

Çin'de yangın faciası ülkeyi karıştırdı - 12

Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nin 4 milyon nüfuslu başkenti Urumçi'de bazı kişilerin 100 gündür karantinada tutulduğu iddia ediliyor. Hiç coronavirüs vakası olmayan yerlere karantina kararı aldığı da iddialar arasında.

Çin'de yangın faciası ülkeyi karıştırdı - 13

Yangın faciası nedeniyle Ankara da taziye mesajı yayımladı. Dışişleri Bakanlığı'nın yazılı açıklamasında "yangının çıkış nedenine ilişkin kamuoyunun aydınlatılmasını bekliyoruz" ifadesi kullanıldı.

Çin'de yangın faciası ülkeyi karıştırdı - 14

"SIFIR VAKA" POLİTİKASI

Covid-19 salgınında ilk vakaların görüldüğü Çin, vaka sayısı nüfusuna oranla az olmasına ve büyük bölümünün hastalık belirtisi göstermemesine rağmen Çin, "sıfır vaka" olarak adlandırılan katı salgın kontrol tedbirlerini uygulamaya devam ediyor.

Çin'de yangın faciası ülkeyi karıştırdı - 15

Covid-19 vakalarını ortaya çıktığı yerde bastırmayı ve bulaşma zincirini kesmeyi hedefleyen strateji, karantina, seyahat kısıtlamaları, toplu testler, imalat, ticaret ve hizmetler sektöründeki işletmelerin faaliyetlerinin kısıtlanması veya kapalı devre sürdürülmesi gibi katı ve geniş ölçekli tedbirleri gerektiriyor. Tedbirler, hayatın olağan akışına müdahalenin yanında ekonomik maliyeti açısından da tartışmalara yol açıyor.

Çin'de yangın faciası ülkeyi karıştırdı - 16

Dünyanın ülkeleri virüsle belirli uyum içinde yaşamaya, hayatın akışını ve ekonomik faaliyetleri aksatacak kontrol tedbirlerinden kaçınmaya yönelik stratejileri benimserken Çin, salgının başından beri başvurduğu tedbirleri sürdürmekte ısrar ediyor.

Çin'de yangın faciası ülkeyi karıştırdı - 17
Çin'de yangın faciası ülkeyi karıştırdı - 18

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