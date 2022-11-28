Çin'de yangın faciası ülkeyi karıştırdı

Başkent Pekin'den, ülkenin en kalabalık kenti Şangay'dan, Sincan Uygur Özerk bölgesinden protesto haberleri geliyor.
Protestocular, Pekin'in coronavirüse karşı katı karantina tedbirlerini protesto ediyor.
Ülkenin batısındaki Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nin başkenti Urumçi'de çıkan yangın yeni bir protesto dalgası başlattı.
Perşembe akşamı yüksek katlı bir apartmanda meydana gelen faciada 10 kişi yaşamını yitirdi.
Protestocular can kaybından, "sıfır vaka" politikasını ve karantinayı sorumlu tutuyor.
Binada yaşayanların karantina nedeniyle dışarı çıkamadığı, itfaiyenin de bariylerler nedeniyle olay yerine ulaşmakta güçlük çektiği iddia ediliyor.
Yangın faciası, sivil itaatsizlik eylemlerinden protesto gösterilerine uzanan yeni bir tepki dalgasına yol açtı.
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in, 10 yıllık iktidarı boyunca görülmemiş bir tepkiyle karşı karşıya olduğu belirtiliyor.
Çin'in en kalabalık kenti Şangay'da, anma töreni olarak başlayan eylem protesto gösterisine dönüştü.
Protestocuların ellerinde boş beyaz kağıtlar tuttuğu görülüyor. "Beyaz kağıt" sansüre karşı protestoyu simgeliyor.
Göstericiler polise, "Beni üzerinde hiçbir şey yazmayan kağıt tuttuğum için mi gözaltına alacaksın" mesajı veriyor.
Şangaylı protestocular, ülke çapında karantinanın kaldırılması için slogan attı. Ancak göstericiler arasında Çin Komünist Partisi'nin ve Şi'nin iktidarına son verilmesini isteyenler de vardı.
Başkent Pekin'in prestijli üniversitelerinden Tsinghua'da da öğrenciler protesto için toplandı. Başka kentlerden de protesto görüntüleri geldi.
Protestocuların, coronavirüs testleri için kurulan çadırları yıktığı, test tüplerini kırdığı sosyal medyaya yansıyan görüntüler arasında.
Sosyal medyadan polis müdahalesine ilişkin görüntüler de geliyor.
Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nin 4 milyon nüfuslu başkenti Urumçi'de bazı kişilerin 100 gündür karantinada tutulduğu iddia ediliyor. Hiç coronavirüs vakası olmayan yerlere karantina kararı aldığı da iddialar arasında.
Yangın faciası nedeniyle Ankara da taziye mesajı yayımladı. Dışişleri Bakanlığı'nın yazılı açıklamasında "yangının çıkış nedenine ilişkin kamuoyunun aydınlatılmasını bekliyoruz" ifadesi kullanıldı.
Covid-19 salgınında ilk vakaların görüldüğü Çin, vaka sayısı nüfusuna oranla az olmasına ve büyük bölümünün hastalık belirtisi göstermemesine rağmen Çin, "sıfır vaka" olarak adlandırılan katı salgın kontrol tedbirlerini uygulamaya devam ediyor.
Covid-19 vakalarını ortaya çıktığı yerde bastırmayı ve bulaşma zincirini kesmeyi hedefleyen strateji, karantina, seyahat kısıtlamaları, toplu testler, imalat, ticaret ve hizmetler sektöründeki işletmelerin faaliyetlerinin kısıtlanması veya kapalı devre sürdürülmesi gibi katı ve geniş ölçekli tedbirleri gerektiriyor. Tedbirler, hayatın olağan akışına müdahalenin yanında ekonomik maliyeti açısından da tartışmalara yol açıyor.
Dünyanın ülkeleri virüsle belirli uyum içinde yaşamaya, hayatın akışını ve ekonomik faaliyetleri aksatacak kontrol tedbirlerinden kaçınmaya yönelik stratejileri benimserken Çin, salgının başından beri başvurduğu tedbirleri sürdürmekte ısrar ediyor.