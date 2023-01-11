Çin’deki Covid-19 salgını uydudan görüntülendi: Cenazeler ve krematoryumlardaki yoğunlukta artış

Maxar tarafından Aralık sonu ve Ocak başında çekilen görüntülerde Çin’in başkenti Pekin'in dışında inşa edilen yepyeni bir cenaze evini ve cenaze evlerinin dışında bekleyen araç konvoyları da yer aldı.
Fotoğraf: Tangshan, 26 Ocak 2020.
Benzer olaylar, Kunming, Nanjing, Chengdu, Tangshan ve Huzhou kentlerinde de gözlemlendi.
Diğer taraftan Çin, iki yıldan fazla süren sıkı Covid-19 karantilarının ardından protestolara yol açan sıfır Covid politikasından kısa bir süre önce vazgeçti. Bu arada, kısıtlamaları hafiflettiğinden bu yana Çin'in resmi Covid-19 ölü sayısı, 7 Aralık'tan bu yana kaydedilen yalnızca 37 ölümle, çarpıcı biçimde düşük olmaya devam ediyor.
Fotoğraf: Tangshan, 4 Ocak 2023.
Ancak, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) Çin resmi ölümleri hesaplama yöntemi oldukça sığ olarak tanımlıyor. Çünkü ülke yalnızca solunum yetmezliğine yenik düşen Covid-19 hastalarını corona virüsten ölmüş olarak listeliyor.
Ayrıca, Çin’den hastanelerin ve cenaze evlerinin dolup taştığına dair raporlar gelmeye devam ederken, ülke DSÖ ve ABD'den mevcut salgının ciddiyetini yetersiz temsil ettiği yönünde suçlamalarla karşı karşıya kaldı ve üst düzey küresel sağlık yetkilileri Çin hükümetini salgın hakkında daha fazla veri paylaşmaya çağırdı.
Fotoğraf: Yueyang, 7 Haziran 2022.
DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus geçen hafta İsviçre’nin başkenti Cenevre'de düzenlenen bir basın toplantısında, "Çin'den hastaneye yatışlar ve ölümler hakkında daha hızlı, düzenli, güvenilir verilerin yanı sıra daha kapsamlı, gerçek zamanlı virüs sıralaması istemeye devam ediyoruz” diye konuştu.
Fotoğraf: Yueyang, 23 Aralık 2022.
Öte yandan Başkent Pekin, Şanghay ve Guangdong eyaletindeki büyük şehirlerdeki salgınların vaka artışını sürüklemesi beklenen ilk dalganın Ocak 2023'ün ortasında görülmesi bekleniyor.
Fotoğraf: Chengdu, 18 Aralık 2021.
Çin yeni yıl tatilinin ardından taşrada vakaların yayılmasıyla ortaya çıkacağı öngörülen ikinci dalganın ise Mart 2023'ün başında tepe noktasına ulaşması bekleniyor.
Fotoğraf: Chengdu, 21 Aralık 2022.
Günlük vaka sayısının ilk dalgada 3,7 milyona, ikinci dalgada ise 4,2 milyona kadar çıkabileceği öngörülüyor.