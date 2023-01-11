Çin’deki Covid-19 salgını uydudan görüntülendi: Cenazeler ve krematoryumlardaki yoğunlukta artış

Diğer taraftan Çin, iki yıldan fazla süren sıkı Covid-19 karantilarının ardından protestolara yol açan sıfır Covid politikasından kısa bir süre önce vazgeçti. Bu arada, kısıtlamaları hafiflettiğinden bu yana Çin'in resmi Covid-19 ölü sayısı, 7 Aralık'tan bu yana kaydedilen yalnızca 37 ölümle, çarpıcı biçimde düşük olmaya devam ediyor.

Fotoğraf: Tangshan, 4 Ocak 2023.