Çin'in başkenti Pekin'de endişelendiren vaka artışı: Önlemler sıkılaştırıldı

Otobüs duraklarının bulunduğu güzergahlarda yaşayan vatandaşlar, İşçi Bayramı tatilinin ardından bugünden itibaren evlerinden çalışmaya başlayacak.



Anaokulları ile ilk ve orta dereceli okullar da 5-11 Mayıs arasında derslere çevrim içi devam edecek.