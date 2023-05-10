Cinsel yolla bulaşan hastalık onları öldürüyor: Koalalar için aşılama kampanyası

Avustralya'da bilim insanları, cinsel yolla bulaşan klamidya enfeksiyonunun yol açtığı hastalığı engellemek için koalaları aşılamaya başladı. Koalaların midelerinde antibiyotikleri etkisiz kılan mikroplar bulunuyor ve antibiyotiklerle tedavi edilemiyorlar.

Cinsel yolla bulaşan hastalık onları öldürüyor: Koalalar için aşılama kampanyası - 1

Koalalarda körlük, kısırlık ve ölüme sebep olan klamidya enfeksiyonunun yol açtığı ve cinsel yolla yayılan bir hastalığı engellemek için NSW eyaletinin kuzey bölgesinde 50 civarındaki koalanın yakalanıp aşılanması hedefleniyor.

DÜNYA HABERLERİ

Cinsel yolla bulaşan hastalık onları öldürüyor: Koalalar için aşılama kampanyası - 2

Aşılama faaliyetleri, devlet onaylı bir saha programı çerçevesinde NSW'nin Kuzey Nehirleri bölgesinde yürütülüyor.

Cinsel yolla bulaşan hastalık onları öldürüyor: Koalalar için aşılama kampanyası - 3

Associated Press'e (AP) konuşan Sunshine Coast Üniversitesi'nden mikrobiyolog Samuel Phillips, söz konusu enfeksiyonun, koalaların beslenme alanları olan ağaçlara tırmanmalarını ve vahşi hayvanlardan kaçmalarını engelleyen, dişilerinde ise kısırlığa sebep olan bir hastalığa yol açtığını bildirdi.

Cinsel yolla bulaşan hastalık onları öldürüyor: Koalalar için aşılama kampanyası - 4

24 SAAT GÖZLEM ALTINDA TUTULUYORLAR

Tek dozluk aşının geliştirilmesinde de katkıları olan Philips, koalaları sağlık kontrolünden sonra aşıladıklarını ve beklenmedik bir yan etkinin ortaya çıkma ihtimaline karşı 24 saat gözlem altında tuttuklarını anlattı.

Cinsel yolla bulaşan hastalık onları öldürüyor: Koalalar için aşılama kampanyası - 5

Philips, aşılanan koalaların pembe boyayla işaretlenerek tekrar doğaya bırakıldığını kaydetti.

Cinsel yolla bulaşan hastalık onları öldürüyor: Koalalar için aşılama kampanyası - 6

ENFEKTE KOALA SAYISI ARTTI

Sydney Üniversitesi'nden Mathew Crowther de açıklamasında, 2008 yılında, Yeni Güney Galler'in söz konusu bölgesindeki koalaların sadece yüzde 10'unda klamidya enfeksiyonu bulunduğunu, şimdi ise enfekte olmuş koala sayısının yüzde 80'e ulaştığını ifade etti.

Cinsel yolla bulaşan hastalık onları öldürüyor: Koalalar için aşılama kampanyası - 7

KOALALAR ANTİBİYOTİKLE TEDAVİ EDİLEMİYOR

Diğer bölgelerdeki aşılama çalışmaları, mart ayında yaban hayatı kurtarma merkezlerinde 100'ün üzerinde koalanın aşılanmasıyla başlamıştı.

Cinsel yolla bulaşan hastalık onları öldürüyor: Koalalar için aşılama kampanyası - 8

NSW eyaletinin Kuzey Nehirleri bölgesindeki aşılama çalışmalarının 3 ay sürmesi bekleniyor.

Cinsel yolla bulaşan hastalık onları öldürüyor: Koalalar için aşılama kampanyası - 9

Midelerinde antibiyotikleri etkisiz kılan mikroplar bulunduğu için koalalarda görülen klamidya, insanlardan farklı olarak antibiyotiklerle tedavi edilemiyor.

Cinsel yolla bulaşan hastalık onları öldürüyor: Koalalar için aşılama kampanyası - 10

Yeni Güney Galler hükümetinin 2020 raporuna göre koalalar, çiftlik hayvanlarının dışkılarına maruz kalarak yakalandıkları düşünülen hastalıklar yanı sıra, yaşam alanlarındaki değişim ve araba kazaları gibi nedenlerle, 30 yıldan kısa bir süre içinde yok olma riskiyle karşı karşıya kalacak.

Cinsel yolla bulaşan hastalık onları öldürüyor: Koalalar için aşılama kampanyası - 11

Koalalar, Avustralya hükümeti tarafından NSW ve Queensland eyaletleri ile Başkent Bölgesi'nde nesli tükenmekte olan türler arasına alınmıştı.

Cinsel yolla bulaşan hastalık onları öldürüyor: Koalalar için aşılama kampanyası - 12

Hükümet ayrıca, 2022 başında ülkenin koalaların yaşam alanlarını korumak ve savunmasız türlerin azalışını yavaşlatmak için 4 yıl içinde 35 milyon ABD doları harcayacağını açıklamıştı.

Cinsel yolla bulaşan hastalık onları öldürüyor: Koalalar için aşılama kampanyası - 13
Cinsel yolla bulaşan hastalık onları öldürüyor: Koalalar için aşılama kampanyası - 14
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