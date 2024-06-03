Claudia Sheinbaum, Meksika'nın ilk kadın başkanı oldu
Meksika'da resmi olmayan sonuçlara göre Claudia Sheinbaum yeni devlet başkanı seçildi. 61 yaşındaki siyasetçi ülkenin ilk kadın devlet başkanı olarak tarihe geçti. Sheinbaum birkaç gün önce, Liberation gazetesine verdiği röportajda, eski başkan Lopez Obrador'un sosyal politikalarını devam ettirmek istediğini ancak daha çevreci ve feminist olmak istediğini söyledi.
99 milyondan fazla seçmenin oy kullandığı Meksika seçimlerinde bir ilk yaşandı.
Devlet başkanı Andres Manuel Lopez Obrador'un da desteğini alan Mexico City'nin eski solcu belediye başkanı Claudia Sheinbaum, seçimlerin kazananı oldu.