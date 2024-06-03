Claudia Sheinbaum, Meksika'nın ilk kadın başkanı oldu

Meksika'da resmi olmayan sonuçlara göre Claudia Sheinbaum yeni devlet başkanı seçildi. 61 yaşındaki siyasetçi ülkenin ilk kadın devlet başkanı olarak tarihe geçti. Sheinbaum birkaç gün önce, Liberation gazetesine verdiği röportajda, eski başkan Lopez Obrador'un sosyal politikalarını devam ettirmek istediğini ancak daha çevreci ve feminist olmak istediğini söyledi.

Claudia Sheinbaum, Meksika'nın ilk kadın başkanı oldu - 1

99 milyondan fazla seçmenin oy kullandığı Meksika seçimlerinde bir ilk yaşandı.

Devlet başkanı Andres Manuel Lopez Obrador'un da desteğini alan Mexico City'nin eski solcu belediye başkanı Claudia Sheinbaum, seçimlerin kazananı oldu.

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Claudia Sheinbaum, Meksika'nın ilk kadın başkanı oldu - 2

61 yaşındaki siyasetçi, rakibi muhalif aday Xochitl Galvez'i geride bırakmayı başardı.

Sheinbaum, devlet başkanlığı görevine eylül ayında başlayacak.

Claudia Sheinbaum, Meksika'nın ilk kadın başkanı oldu - 3

Seçmenler, devlet başkanının yanı sıra 500 milletvekili, 128 senatör, federal ve yerel düzeyde 20 bin 708 pozisyon için de tercihte bulundu.

Claudia Sheinbaum, Meksika'nın ilk kadın başkanı oldu - 4

Seçim sürecine suikastler damga vurdu.

Tam 38 siyasetçi düzenlenen suikastler sonucu hayatını kaybetti.

Böylelikle 2024 seçimleri, ülkenin şimdiye kadarki en kanlı seçimleri olarak kayıtlara geçti.

Claudia Sheinbaum, Meksika'nın ilk kadın başkanı oldu - 5

Kentin seçim enstitüsünün bildirdiğine göre başkent Mexico City'nin belediye başkanlığı yarışını ise yüzde 49 İLE yüzde 52,8 arasında oy alan iktidar partisi adayı Carla Brugada kazandı.

Claudia Sheinbaum, Meksika'nın ilk kadın başkanı oldu - 6

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador ve eşi Beatriz Gutierrez Muller, başkent Mexico City'de oylarını kullandı. 

Obrador, sonuçların ardından Sheinbaum'u tebrik etti.

Claudia Sheinbaum, Meksika'nın ilk kadın başkanı oldu - 7

Meksika muhalefetinin başkan adayı Xochitl Galvez Pazartesi günü yaptığı açıklamada iktidar partisinden rakibi Claudia Sheinbaum karşısında yenilgiyi kabul ettiğini söyledi.

Galvez Mexico City'deki bir otelde destekçilerine yaptığı açıklamada, “Seçim sonuçlarını kabul etmek üzere Dr. Claudia Sheinbaum ile temasa geçtim” dedi.

Claudia Sheinbaum, Meksika'nın ilk kadın başkanı oldu - 8

Sheinbaum'un destekçileri, sonuçların açıklamasının ardından başkent Mexico City'de bir araya geldi.

Binlerce kişi bayraklar ve pankartlarla seçim zaferini kutladı.

Claudia Sheinbaum, Meksika'nın ilk kadın başkanı oldu - 9

Sheinbaum, sonuçların açıklanmasının ardından yaptığı ilk açıklamada, "Sizi hayal kırıklığına uğratmayacağım" dedi.

Sheinbaum birkaç gün önce, Liberation gazetesine verdiği röportajda,eski başkan Lopez Obrador'un sosyal politikalarını devam ettirmek istediğini ancak daha çevreci ve feminist olmak istediğini söyledi.

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