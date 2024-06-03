Claudia Sheinbaum, Meksika'nın ilk kadın başkanı oldu

Meksika muhalefetinin başkan adayı Xochitl Galvez Pazartesi günü yaptığı açıklamada iktidar partisinden rakibi Claudia Sheinbaum karşısında yenilgiyi kabul ettiğini söyledi.



Galvez Mexico City'deki bir otelde destekçilerine yaptığı açıklamada, “Seçim sonuçlarını kabul etmek üzere Dr. Claudia Sheinbaum ile temasa geçtim” dedi.