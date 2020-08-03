"Corona virüs dünyaya İtalya’dan yayıldı"

ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri, dünya genelinde görülen ilk vakaları inceledi. Sonuçlarda, ülkelerde görülen ilk vakaların yüzde 27’sinin corona virüsü İtalya’dan, yüzde 22’sinin Çin’den, yüzde 11’nin ise İran’dan ülkelerine getirdiği ortaya çıktı.

ntv.com.tr - Reuters 03.08.2020 - 15:39 | Son Güncelleme : 03.08.2020 - 16:15

"Corona virüs dünyaya İtalya’dan yayıldı" - 1

200’ün üzerinde ülkede ve bölgede görülen yeni tip corona virüs pandemisinin başlangıcından bu yana 6 ayı aşkın bir süre geçti. Dünya genelinde vaka sayısı 20 milyona, ölü sayısı 700 bine yaklaşırken bilim dünyası virüsün kaynağını ve sıfırıncı hastayı (ilk vaka) araştırmaya devam ediyor.

"Corona virüs dünyaya İtalya’dan yayıldı" - 2

Yeni tip corona virüsün geçen yılın Aralık ayında Çin’in Hubey eyaletine bağlı Wuhan’daki bir hayvan pazarında ortaya çıktığı ve buradan dünyaya yayıldığı düşünülüyor. 

"Corona virüs dünyaya İtalya’dan yayıldı" - 3

DÜNYA'DAKİ VAKALARIN DÖRTTE BİRİNDEN FAZLASI İTALYA KAYNAKLI

Ancak, ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri tarafından yapılan yeni bir çalışmada virüsün kaynağı net olarak belirtilmese de dünyaya yayılmasında en büyük pay İtalya’ya sahip. Araştırmaya göre dünyada ülkelerin dört birinden fazlasına virüs İtalya’dan dönenler aracılığıyla giriş yaptı.

"Corona virüs dünyaya İtalya’dan yayıldı" - 4

ÇİN VE İRAN TAKİP EDİYOR

The Lancet adlı bilimsel dergide yayımlanan çalışmada, araştırmacılar  99 ülkede görülen ilk Covid-19 vakalarını incelendi. Buna göre, ülkelerin yüzde 27’sindeki ilk vakalar İtalya’dan dönen vatandaşları nedeniyle görüldü. İtalya’yı yüzde 22 ile Çin, yüzde 11 ile İran izledi.

"Corona virüs dünyaya İtalya’dan yayıldı" - 5

Araştırmada, Çin anakarası dışında yer alan 99 ülkenin Covid-19 vakası bildirdiği ve 75 ülkedeki vakaların hepsinde uluslaraRAsı seyahat geçmişi olduğu bildirildi.

"Corona virüs dünyaya İtalya’dan yayıldı" - 6

BİRKAÇ ÜLKE TÜM DÜNYAYA YAYDI

CDC’den Dr. Fatimah Dawood, “Bulgularımız, sadece birkaç ülkeden seyahatle Sars-Cov-2’nin ülkelere tüm ülkelere yayıldığını gösteriyor. Corona virüs, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 11 Mart’ta ilan etmeden önce de pandemi karakteri taşıyordu” ifadelerini kullandı.
"Corona virüs dünyaya İtalya’dan yayıldı" - 7
Öte yandan, İtalya'de Covid-19 vakalarının sayısı 250 bine yaklaşırken ölü sayısı 35 bini geçti.
"Corona virüs dünyaya İtalya’dan yayıldı" - 8

DİĞER GALERİLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER