Corona virüs nedeniyle boş kalan Londra sokaklarını bu kez geyikler bastı

"HAYATIMDA İLK DEFA BİR GEYİK GÖRDÜM"

Harold Hill sakini 50 yaşındaki Dean Zetter, geyik sürüsünün çimlerde yattığını gördüğünde çok şaşırdığı söyleyerek, “Hayatımda ilk defa bir geyik gördüm. Bellli ki burada sayıları çok. Kasabalılar dışarı çıkmadı ve köpekler onlara havlamadı. Bence bölge daha sessiz olduğu için geldiler. Onları görmek güne güzel bir başlangıç yapmamı sağladı” dedi.