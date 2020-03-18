Corona virüs nedeniyle karantinaya alınan Venedik'te kanallar kristal berraklığına ulaştı

Tüm ülkenin karantinaya alınması nedeniyle, corona virüs salgınından önce her yıl yaklaşık 63 milyon turist ağırlayan İtalya'nın sokakları bomboş kaldı.

Ancak, azalan ziyaretçi sayısıyla doğru orantılı olarak çevre kirliliğinin düşmesi dünyanın en turistik noktalarından biri olan Venedik'te kanalların temizlenmesini sağladı.