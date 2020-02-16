Corona virüs nedeniyle ölenlerin sayısı bin 600'ü geçti (Son durum)

Çin'de ortaya çıkan virüs ilk kez Avrupa'da can aldı. Fransa'da Çinli bir turist yaşamını yitirdi. Virüs nedeniyle toplam bin 665 kişi yaşamını yitirdi. Vaka sayısı ise 68 bin 500 oldu.

NTV Haber 16.02.2020 - 04:16







Corona Virüsü "Covid 19" ilk kez Avrupa'da can aldı. Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni Corona virüsün ölüme yol açtığı son adres Fransa oldu.

Fransa Sağlık Bakanı, ülkede 25 Ocak'ta karantina altına alınan 80 yaşındaki Çinli bir turistin Corona virüs nedeniyle öldüğünü duyurdu.

Ocak ortasında Paris'e giden Çinli turistin kızının da hastanede tedavi altında olduğu, durumununsa iyiye gittiği belirtiliyor.

Afrika'dan ise ilk vaka haberi geldi. Mısır Sağlık Bakanlığı, ülkede ilk yeni tip Corona virüs vakasının tespit edildiğini duyurdu. Virüsü taşıdığı belirlenen kişinin yabancı olduğu ve karantina altına alındığı bildirildi.

Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri'nden sonra Corona virüs vakasının tespit edildiği ikinci Arap ülkesi, Afrika kıtasında ise ilk ülke oldu.

Gözlerin çevrildiği bir başka nokta da, Japonya'nin Yokohoma Limanı'nda 4 Şubat'tan beri karantinada tutulan yolcu gemisi. 3 bin 500'den fazla yolcu ve mürettebat bulunan gemide vaka tespit edilen kişi sayısı artıyor.

Gemide 380 vatandaşı bulunan Amerika Birleşik Devletleri ise tahliye için uçak gönderme hazırlığında. ABD vatandaşları için gönderilen uçağın pazartesi günü Tokyo'da ayrılması bekleniyor.

Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı bin 600'ü; vaka sayısı ise 67 bini aşmış durumda. Şu ana kadar 26 ülkede tespit edildi.

Çin ve Fransa dışında ise Filipinler ve Japonya'da da Corona virüs kaynaklı ölümler oldu.