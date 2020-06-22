Corona virüs onları durdurmadı: Topların içinde yoga yaptılar

Kanada'da bir işletme yoga müşterilerini korumak için devasa plastik toplar yerleştirdi. Yoga toplarının içine giren müşteriler eğitmen eşliğinde egzersizlerini gerçekleştirdi. Kanada'da 8 binden fazla insan Covid-19 nedeniyle öldü.

NTV 22.06.2020 - 11:58

Corona virüs onları durdurmadı: Topların içinde yoga yaptılar - 1
Onlarca kişi özel olarak üretilen plastik bariyerlerle sosyal mesafeyi koruyarak egzersiz yaptı
Corona virüs onları durdurmadı: Topların içinde yoga yaptılar - 2
Kanada'nın Toronto şehrindeki bir yoga sınıfı müşterilerini virüse karşı korumak için ilginç bir yönteme başvurdu.
Corona virüs onları durdurmadı: Topların içinde yoga yaptılar - 3
Küre şeklindeki plastik bariyerlerle aynı anda pek çok kişi birbiriyle temas kurmadan yoga egzersizi yaptı.
Corona virüs onları durdurmadı: Topların içinde yoga yaptılar - 4
İşletme, "Bu bir yoga ve fitness etkinliği. 50 tane yarımküre şeklindeki plastik bölmeden oluşuyor. Profesyonel temizlikçiler tarafından sürekli dezenfekte ediliyor. Topluluğa geri dönmek istediğimiz için bunu yaptık. Bu önlem yogayı güvenli bir şekilde yapmamızı sağlıyor" dedi.
Corona virüs onları durdurmadı: Topların içinde yoga yaptılar - 5
Bir katılımcı ise, "Bu harikaydı çünkü karantinada pek çok şeyi kaçırdım. Bunu yapmaktan gerçekten çok keyif aldım" şeklinde konuştu.
Corona virüs onları durdurmadı: Topların içinde yoga yaptılar - 6
3 buçuk metre genişliğindeki plastik bariyerlerin yüksekliği ise 2 metre.
Corona virüs onları durdurmadı: Topların içinde yoga yaptılar - 7
Fiziki mesafenin dikkat edildiği egzersiz sırasında her küre içerisine vantilatör yerleştirildi.
Corona virüs onları durdurmadı: Topların içinde yoga yaptılar - 8
Corona virüs onları durdurmadı: Topların içinde yoga yaptılar - 9
Corona virüs onları durdurmadı: Topların içinde yoga yaptılar - 10
Corona virüs onları durdurmadı: Topların içinde yoga yaptılar - 11
Corona virüs onları durdurmadı: Topların içinde yoga yaptılar - 12
Corona virüs onları durdurmadı: Topların içinde yoga yaptılar - 13
Corona virüs onları durdurmadı: Topların içinde yoga yaptılar - 14
Corona virüs onları durdurmadı: Topların içinde yoga yaptılar - 15
Corona virüs onları durdurmadı: Topların içinde yoga yaptılar - 16
Corona virüs onları durdurmadı: Topların içinde yoga yaptılar - 17

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