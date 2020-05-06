Corona virüste dünyada son durum: Brezilya'da ölü sayısı 8 bine yaklaştı

Çin'de başlayan corona virüs salgınının etkileri devam ediyor. Dünya genelinde vaka sayısı 3 milyon 700 bini, can kaybı 258 bini aştı. İyileşen hasta sayısı da 1 milyon 250 bin oldu. Güney Amerika kıtasında salgından en çok etkilenen Brezilya'da can kaybı 8 bine yaklaştı. Salgının yayılmaya başladığı Rusya'da bugün de yeni vaka sayısı 10 bini aştı.

ntv.com.tr 06.05.2020 - 13:28

Çin'in Wuhan kentinde başlayan yeni tip corona virüs salgını tüm dünyada 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılmış durumda. 

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Dünya genelinde vaka sayısı 3 milyon 744 bini aştı. 

Ölü sayısı da 258 binin üzerine çıktı. 

Covid-19'ı atlatanların sayısı da 1 milyon 250 bine çıktı. 

BREZİLYA'DA ÖLÜMLER DEVAM EDİYOR

Güney Amerika ülkesi Brezilya'da corona virüs salgını etkisini hissetirmeye devam ediyor. Ülkede can kaybı 7 bin 921'e yükseldi.

Brezilya'nın Maranhao eyaletinin başkenti Sao Luis, ülkede yeni tip corona virüsün yayılmasını engellemek için sokağa çıkma yasağı ilan edilen ilk büyük şehir oldu.

RUSYA'DA DURUM KÖTÜLEŞİYOR

Salgının etkisini geç hissetirmeye başladığı ülkelerden Rusya'dan kötü haberler gelmeye devam ediyor. 

Ülkede dünün ardından bugün de yeni vaka sayısı 10 binden fazla oldu. 

Rusya'daki toplam vaka sayısı 166 bine çıktı. Ölü sayısı da 86 artarak bin 537'ye yükseldi. 

Vakaların yarısının ülkenin başkenti Moskova'da olduğu belirtiliyor. 

Moskova'daki vaja sayısının 85 binden fazla olduğu bilgisi paylaşıldı. 

KANADA'DA ÖLÜ SAYISI 4 BİNİ AŞTI

Kuzey Amerika ülkesi Kanada'da yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınında vaka ve ölüm sayıları artmaya devam ediyor.

Federal Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülke genelinde dün 3 bin 981 olan Covid-19 kaynaklı ölümlerde, son 24 saatte 185 artış kaydedildi. Salgında ölenlerin toplamı 4 bin 166’ya yükselirken, ülke genelindeki pozitif Covid-19 vaka sayısı da bin 274 artarak 60 bin 772'den 62 bin 46'ya ulaştı.

İSPANYA'DA ARTIŞ HIZI YAVAŞLADI

İspanya'da Covid-19 salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 244 artışla 25 bin 857'ye çıktı.

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