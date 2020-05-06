Corona virüste dünyada son durum: Brezilya'da ölü sayısı 8 bine yaklaştı

ntv.com.tr 06.05.2020 - 13:28
Çin'in Wuhan kentinde başlayan yeni tip corona virüs salgını tüm dünyada 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılmış durumda.
Dünya genelinde vaka sayısı 3 milyon 744 bini aştı.
Ölü sayısı da 258 binin üzerine çıktı.
Covid-19'ı atlatanların sayısı da 1 milyon 250 bine çıktı.
Güney Amerika ülkesi Brezilya'da corona virüs salgını etkisini hissetirmeye devam ediyor. Ülkede can kaybı 7 bin 921'e yükseldi.
Brezilya'nın Maranhao eyaletinin başkenti Sao Luis, ülkede yeni tip corona virüsün yayılmasını engellemek için sokağa çıkma yasağı ilan edilen ilk büyük şehir oldu.
Salgının etkisini geç hissetirmeye başladığı ülkelerden Rusya'dan kötü haberler gelmeye devam ediyor.
Ülkede dünün ardından bugün de yeni vaka sayısı 10 binden fazla oldu.
Rusya'daki toplam vaka sayısı 166 bine çıktı. Ölü sayısı da 86 artarak bin 537'ye yükseldi.
Vakaların yarısının ülkenin başkenti Moskova'da olduğu belirtiliyor.
Moskova'daki vaja sayısının 85 binden fazla olduğu bilgisi paylaşıldı.