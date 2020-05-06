Corona virüste dünyada son durum: Brezilya'da ölü sayısı 8 bine yaklaştı

KANADA'DA ÖLÜ SAYISI 4 BİNİ AŞTI Kuzey Amerika ülkesi Kanada'da yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınında vaka ve ölüm sayıları artmaya devam ediyor.



Federal Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülke genelinde dün 3 bin 981 olan Covid-19 kaynaklı ölümlerde, son 24 saatte 185 artış kaydedildi. Salgında ölenlerin toplamı 4 bin 166’ya yükselirken, ülke genelindeki pozitif Covid-19 vaka sayısı da bin 274 artarak 60 bin 772'den 62 bin 46'ya ulaştı.