Corona virüste son durum: ABD'de ölü sayısı 105 bini geçti

İRAN

İran'da yeni tip corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 63 artarak 7 bin 797'ye yükseldi.



İran Sağlık Bakanlığı sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, son 24 saatte Covid-19 nedeniyle ülke genelinde 63 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı. Toplam ölü sayısının 7 bin 797'ye çıktığını belirten Cihanpur, vaka sayısının da 2 bin 516 artarak 151 bin 466 olduğunu kaydetti.



Covid-19 hastalarından 2 bin 527'sinin durumunun ağır olduğunu belirten Cihanpur, 118 bin 848 kişinin tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini bildirdi. Cihanpur; İsfahan, Doğu ve Batı Azerbaycan, Loristan, Kirmanşah, Hürmüzgan ve Sistan-Beluçistan eyaletlerinin yüksek riskli bölgeler arasında yer aldığını kaydetti.