Corona virüste son durum: ABD'de ölü sayısı 105 bini geçti

AFP - Reuters - Anadolu Ajansı 31.05.2020 - 11:32 | Son Güncelleme : 31.05.2020 - 17:07
Yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınının ortaya çıktığı Çin'de son 24 saatte 2, Güney Kore'de 27 yeni vaka tespit edildi. Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamada, Şantung eyaletinde 2 yeni Covid-19 vakası görüldüğü bildirildi.
Covid-19 hastası 2 kişinin iyileşerek hastaneden taburcu edildiği belirtilen açıklamada, virüs taşıdığı şüphesiyle gözlem altında tutulan 565 kişinin de karantinadan çıktığı ifade edildi.
Güney Kore Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezlerine göre ülkede son 24 saatte çoğu başkent Seul'de olmak üzere 27 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi. Vaka sayısının 11 bin 468'e yükseldiği ülkede, 270 kişi hayatını kaybetti.
İran'da yeni tip corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 63 artarak 7 bin 797'ye yükseldi.
İran Sağlık Bakanlığı sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, son 24 saatte Covid-19 nedeniyle ülke genelinde 63 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı. Toplam ölü sayısının 7 bin 797'ye çıktığını belirten Cihanpur, vaka sayısının da 2 bin 516 artarak 151 bin 466 olduğunu kaydetti.
Covid-19 hastalarından 2 bin 527'sinin durumunun ağır olduğunu belirten Cihanpur, 118 bin 848 kişinin tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini bildirdi. Cihanpur; İsfahan, Doğu ve Batı Azerbaycan, Loristan, Kirmanşah, Hürmüzgan ve Sistan-Beluçistan eyaletlerinin yüksek riskli bölgeler arasında yer aldığını kaydetti.