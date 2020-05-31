Corona virüste son durum: ABD'de ölü sayısı 105 bini geçti

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip corona virüsün (Covid-19) tespit edildiği kişi sayısı, dünya genelinde 6 milyon 197 bini geçti. Öte yandan, ABD'de Covid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 1029 artarak 105 bin 611'e yükseldi.

AFP - Reuters - Anadolu Ajansı 31.05.2020 - 11:32 | Son Güncelleme : 31.05.2020 - 17:07

Covid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 371 bin 619
öldü, virüs tespit edilen 2 milyon 760 bin 22 kişi iyileşti.

Dünya genelinde Covid-19 saptanan kişi sayısı, 6 milyon 197 bin 298 ulaştı.

EN AĞIR BİLANÇO ABD'DE

ABD'de, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 1029 artarak 105 bin 611'e çıktı. ABD, Covid-19 salgınının merkez üssü ve en çok can kaybının yaşandığı ülke olmaya devam ediyor.

Covid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği Worldometer internet sitesine göre, ABD'de virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 23 bin 318 artarak 1 milyon 818 bin 983'e ulaştı.

Ülkede son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı ise 1029 artarak 105 bin 611'e çıktı.

ABD'yi, 501 bin 985 vakayla Brezilya, 405 bin 843 vakayla Rusya ve 286 bin 308 vakayla İspanya izliyor.

SALGININ MERKEZİ NEW YORK

Öte yandan, salgın hız kesse de New York, halen ABD'de Covid-19'dan en fazla etkilenen bölge olmayı sürdürüyor.

Şimdiye kadar 378 bin 951 vakanın görüldüğü eyalette 29 bin 829 kişi hayatını kaybetti.

New York'u 161 bine yakın vakayla New Jersey ve 119 bine yakın vakayla Illinois takip ediyor.

ABD'de şu ana kadar Covid-19 testi yapılan kişi sayısı 17 milyon 300 bini, iyileşen sayısı da 535 bini geçti.

Yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınının ortaya çıktığı Çin'de son 24 saatte 2, Güney Kore'de 27 yeni vaka tespit edildi. Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamada, Şantung eyaletinde 2 yeni Covid-19 vakası görüldüğü bildirildi.

Covid-19 hastası 2 kişinin iyileşerek hastaneden taburcu edildiği belirtilen açıklamada, virüs taşıdığı şüphesiyle gözlem altında tutulan 565 kişinin de karantinadan çıktığı ifade edildi.

Güney Kore Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezlerine göre ülkede son 24 saatte çoğu başkent Seul'de olmak üzere 27 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi. Vaka sayısının 11 bin 468'e yükseldiği ülkede, 270 kişi hayatını kaybetti.

İRAN

İran'da yeni tip corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 63 artarak 7 bin 797'ye yükseldi.


İran Sağlık Bakanlığı sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, son 24 saatte Covid-19 nedeniyle ülke genelinde 63 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı. Toplam ölü sayısının 7 bin 797'ye çıktığını belirten Cihanpur, vaka sayısının da 2 bin 516 artarak 151 bin 466 olduğunu kaydetti.

Covid-19 hastalarından 2 bin 527'sinin durumunun ağır olduğunu belirten Cihanpur, 118 bin 848 kişinin tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini bildirdi. Cihanpur; İsfahan, Doğu ve Batı Azerbaycan, Loristan, Kirmanşah, Hürmüzgan ve Sistan-Beluçistan eyaletlerinin yüksek riskli bölgeler arasında yer aldığını kaydetti.

VAKA SAYISI 20 BİNİ AŞAN ÜLKELER

ABD'ye ilaveten vaka sayıları 20 binden fazla olan diğer ülkeler şöyle sıralandı:

"Brezilya (499 bin 966), Rusya (405 bin 843), İspanya (286 bin 308), İngiltere (272 bin 826), İtalya (232 bin 664), Fransa (188 bin 625), Almanya (183 bin 294), Hindistan (182 bin 490), Türkiye (163 bin 103), Peru (155 bin 671), İran (148 bin 950), Şili (94 bin 858), Kanada (90 bin 190), Meksika (87 bin 512), Suudi Arabistan (83 bin 384), Çin (83 bin 1), Pakistan (69 bin 496), Belçika (58 bin 186), Katar (55 bin 262), Hollanda (46 bin 257), Bangladeş (44 bin 608), Belarus (41 bin 658), Ekvador (38 bin 571), İsveç (37 bin 113), Singapur (34 bin 884), Birleşik Arap Emirlikleri (33 bin 896), Portekiz (32 bin 203), Güney Afrika (30 bin 967), İsviçre (30 bin 845), Kolombiya (28 bin 236), Kuveyt (26 bin 192), Endonezya (25 bin 773), İrlanda (24 bin 929), Ukrayna (23 bin 677), Polonya (23 bin 571) ve Mısır (23 bin 449)."
Ülkelerdeki can kaybı verileri ise şöyle:


"İngiltere 38 bin 376, İtalya 33 bin 340, Brezilya 28 bin 849, Fransa 28 bin 771, İspanya 27 bin 125, Meksika 9 bin 779, Belçika 9 bin 453, Almanya 8 bin 600, İran 7 bin 734, Kanada 7 bin 73, Hollanda 5 bin 951, Hindistan 5 bin 186, Rusya 4 bin 693, Çin 4 bin 634, Türkiye 4 bin 515, İsveç 4 bin 395, Peru 4 bin 371, Ekvador 3 bin 334, İsviçre 1919, İrlanda 1651, Endonezya 1573, Pakistan 1483, Portekiz 1396, Polonya 1061, Şili 997, Mısır 913, Kolombiya 890, Ukrayna 708, Güney Afrika 643, Bangladeş 610, Suudi Arabistan 480, Birleşik Arap Emirlikleri 262, Belarus 229, Kuveyt 205, Katar 36 ve Singapur 23."

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