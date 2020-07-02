Corona virüste son durum: Bir günde rekor vaka artışı

Corona virüs salgınında toplam vaka sayısı 10 milyon 800 bini aştı. Covid-19 nedeniyle 519 binden fazla insan öldü. Salgını atlatanların sayısı da 6 milyonun üzerine çıktı. 1 Temmuz'da 196 bin 901 yeni koronavirüs vakası tespit edildi. Bu rakam bir günde tespit edilen en yüksek corona virüs vaka sayısı anlamına geliyor.

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ntv.com.tr 02.07.2020 - 08:44

Çin'in Wuhan kentinde başlayan SARS benzeri yeni tip corona virüs salgını tüm dünyayı etkisi altına alan bir pandemiye dönüştü.

Şimdiye kadar 10 milyon 800'binden fazla insan bu küresel salgına yakalandı. Covid-19 nedeniyle toplam can kaybı 519 bin'in üzerine çıkarken 6 milyondan fazla insan iyileşti.

Corona virüse ilişkin verileri derleyen Worldometers sitesindeki rakamlara göre 1 Temmuz'da dünya genelinde 196 bin 901 yeni corona virüs vakası tespit edildi.

Böylece bir gündeki en yüksek vaka artışı yaşandı. Dünyadaki toplam vaka sayısının 200 bini geçmesi Mart ayının ortalarını bulmuştu. Ancak Temmuz ayı itibariyle bu rakama bir günde ulaşılıyor.

En fazla vakanın olduğu yer ise Amerika Birleşik Devletleri. ABD'de toplam vaka sayısı 2 milyon 770 bini geçti. Ülkede Covid-19 nedeiyle 130 binden fazla insan hayatını kaybetti. ABD'nin ardından 1.4 milyon vaka va 60 bin can kaybıyla Brezilya geliyor.

BREZİLYA'DA BİNİN ÜZERİNDE ÖLÜM Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 1038 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkedeki virüs kaynaklı ölü sayısı 60 bin 632'ye, vaka sayısı da 46 bin 712 artarak 1 milyon 448 bin 753'e yükseldi.

MEKSİKA'DA 741 ÖLÜM Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte Covid-19 kaynaklı can kaybı 741 artarak 28 bin 510'a ulaştı.



Meksika'da, Covid-19 vaka sayısı da 5 bin 681 artışla 231 bin 770'e çıktı. Ülkede, bugüne kadar Covid-19 tespit edilen 138 bin 319 kişi iyileşti.



Meksika'da Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin günlük sayısı ilk kez 27 Mayıs'ta 500'ü aşmıştı.

HİNDİSTAN'DA 434 ÖLÜM Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede 434 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Covid-19'dan ölenlerin sayısı 17 bin 834'e yükseldi.



Hindistan'da son 24 saatte 19 bin 148 yeni Covid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 604 bin 641'e çıktı.



Ülkede, şimdiye kadar virüse rastlanan 359 bin 860 kişi iyileşti.