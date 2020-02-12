Corona virüste son durum: Çin'in güneyinde özel mülkiyete el koyma yetkisi verildi

Çin'de ortaya çıkan virüs salgınında can kaybı bin 114 oldu. Vaka sayısı 44 bini aştı. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), "Covid-19" adının verildiğini duyurduğu virüse karşı aşının 18 ayda geliştirilebileceğini açıkladı. Diğer taraftan, Çin'in güneyindeki en büyük iki şehrin yönetimlerine, yeni tip Corona virüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele çerçevesinde özel mülkiyete el koyma yetkisi verildi.

AP - NTV Haber 12.02.2020 - 14:57





Çin’de yeni tip corona virüs (2019-nCoV) salgını nedeniyle can kaybı 1114’e, teyit edilen vaka sayısı 44 bin 653’e yükseldi.



Çin Ulusal Sağlık Komisyonu (NHC) tarafından, virüs bulaştığı şüpheli olan kişi sayısı 16 bin, virüs bulaşan kişilerle temas ettiği gerekçesiyle müşahede altına alınanların sayısı 185 bin 37 olarak açıklandı.



Biri Hong Kong’da olmak üzere 2019-nCoV kaynaklanan can kaybı sayısı 1114’e, corona virüs bulaşan kişi sayısı 8 bin 204’ünün durumu ciddi olmak üzere 44 bin 653’e çıktı.

ÇİN'DE ÖZEL MÜLKİYETE EL KOYMA YETKİSİ Çin'in güneyindeki en büyük iki şehrin yönetimlerine, yeni tip Coronav irüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele çerçevesinde özel mülkiyete el koyma yetkisi verildi. South China Morning Post'un haberine göre, Guangcou ve Şıncın'da yerel meclisler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede şahısları, şirketleri ve yönetimleri seferber etme hazırlığını öngören tasarıları kabul etti.

Tasarılar, Guangcou ve Şıncın'da şehir ve bölge yönetimlerine, şahısların veya şirketlerin araçlarına ve evlerine el koyma, iş yerlerinden salgını kontrol altına almak için ihtiyaç duyulan araçların üretilmesini isteme yetkisi veriyor. Guangcou yerel meclisinin ayrıca her türlü vahşi hayvan ticaretine yasak getirdiği belirtildi.





Çin'in güneyinin, salgının merkez üssü Hubey'den sonra en fazla vakanın görüldüğü bölge olduğu ifade ediliyor. Şıncın'da 375, Guangcou'da 317 yeni tip koronavirüs vakası olduğu belirtiliyor.

Ayrıca Çin ana karası dışında Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde vaka sayısı 49’a çıkarken, bugüne kadar taburcu edilen hasta sayısı 4 bin 740 oldu. Ülkede ayrıca son 24 saatte 97 kişi 2019-nCoV’dan yaşamını yitirirken, 1638’i corona virüsün merkezi Hubey eyaletinde olmak üzere 2 bin 15 yeni vaka tespit edildi.

Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da ortaya çıkan yeni tip corona virüs salgını nedeniyle aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülke, Çin'de mahsur kalan vatandaşlarını tahliye etmişti. İlk olarak Vuhan'da tespit edilen yeni tip corona virüsün, kısa sürede diğer kent ve ülkelere yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü "acil durum" ilan etmişti.

"COVID-19" Öte yandan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, örgütün Cenevre'deki merkezinde düzenlediği basın toplantısında, "Şimdi hastalık için bir adımız var ve bu Covid-19" dedi.

"Coğrafi bir yere, bir hayvana, bir bireye veya bir grup insana atıfta bulunmayan, aynı zamanda telaffuzu mümkün ve hastalıkla bağlantılı bir isim bulmalıydık." diye konuşan Ghebreyesus, virüse yeni isim verilmesinin "yanlış veya damgalayıcı" olabilecek diğer adların kullanılmasını önlemek için önemli olduğunu vurguladı.

Virüsün yayılmasını önlemek için tüm ülkelere "mümkün olabildiğince agresif" mücadele vermesi çağrısında bulunan Ghebreyesus, virüse karşı geliştirilecek ilk aşının da 18 ayda tamamlanabileceği bilgisini paylaştı.

11 KİŞİYE VİRÜS BULAŞTIRDI Bu arada İngiltere'de yetkililer, 11 kişiye yeni tip corona virüsü bulaştırdığı tahmin edilen İngiliz vatandaşının temas ettiği diğer kişileri bulmaya çalışıyor. Karantina altında tutulan 53 yaşındaki iş insanı Steve Walsh'ın virüsü Singapur'daki bir iş gezisinde kaptığı, İngiltere'ye dönmeden önce Fransa'da kaldığı kayak tesisinde de 11 kişiye bulaştırdığı tahmin ediliyor.

Aralarında 9 yaşında bir çocuğun da olduğu bu kişilerden beşi Fransa'da, beşi İngiltere'de, biri de İspanya'da tedavi görüyor. Yetkililer, İngiliz vatandaşının temas ettiği diğer kişileri bulmaya çalışırken, virüsü Walsh'tan kapanlar arasında iki doktorun bulunması nedeniyle Brighton kentindeki bir klinik geçici olarak kapatıldı. Ayrıca kentteki bir ilkokulda çalışan bir öğretmene de virüs bulaşmış olabileceğine dair iddialar nedeniyle ailelerin çocuklarını söz konusu okula göndermediği belirtildi.

Öte yandan Walsh, yaptığı açıklamada, tamamen iyileştiğini duyurdu. Hiçbir belirti göstermemesine karşın şüphe üzerine hastaneye giden Walsh, virüsü taşıdığının tespit edilmesinin ardından hastanede karantinada tedavi gördüğünü söyledi. Walsh, kendisi iyileşse de virüsün bulaştığı diğer kişileri düşündüğünü kaydetti.

İNGİLTERE'DE CORONA VİRÜSÜ İÇİN ÖNLEM İngiltere Sağlık Bakanlığı, önceki gün ülkedeki vaka sayısının 8'e çıktığını açıklarken yeni tip corona virüsü "ciddi ve yakın tehdit" ilan etmişti.

Virüsün yayılmasını geciktirmek veya önlemek için yeni kararlar alan Bakanlık, corona virüs taşıyan kişilerin zorla karantinaya alınabileceklerini ve halk sağlığına tehdit oluşturmaları durumunda istemeseler dahi tecrit edilebileceklerini duyurmuştu.

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