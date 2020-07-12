Corona virüste son durum: Dünya genelinde vaka sayısı 13 milyona yaklaştı

VAKA SAYISI 50 BİNİ AŞAN ÜLKELER

BD'ye ek olarak vaka sayıları 50 bini geçen ülkeler şöyle sıralandı:

"Brezilya (1 milyon 840 bin 812), Hindistan (850 bin 827), Rusya (720 bin 547), Peru (322 bin 710), Şili (312 bin 29), İspanya (300 bin 988), Meksika (295 bin 268), İngiltere (288 bin 953), Güney Afrika (264 bin 184), İran (255 bin 117), Pakistan (248 bin 872), İtalya (242 bin 827), Suudi Arabistan (229 bin 480), Türkiye (211 bin 981), Almanya (199 bin 812), Bangladeş (181 bin 129), Fransa (170 bin 752), Kolombiya (145 bin 362), Kanada (107 bin 347), Katar (103 bin 128), Arjantin (97 bin 509), Çin (83 bin 594), Mısır (81 bin 158), Irak (75 bin 194), İsveç (74 bin 898), Endonezya (74 bin 18), Ekvador (67 bin 209), Belarus (64 bin 767), Belçika (62 bin 606), Kazakistan (58 bin 253), Umman (54 bin 697), Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) (54 bin 453), Filipinler (54 bin 222), Kuveyt (54 bin 58), Ukrayna (53 bin 521) ve Hollanda (50 bin 921)."