Corona virüste son durum: Dünya genelinde vaka sayısı 4 milyon 400 bini aştı

''Wordometers'' internet sitesinde yer alan bilgilere göre, dünya genelinde 4 milyon 408 bin 609 vaka bulunurken hayatını kaybedenlerin sayısı da 296 bin 814 oldu.

İyileşen toplam vaka sayısı ise 1 milyon 646 bin 733 olarak belirtiliyor.

CORONA VİRÜSTE SON RAKAMLAR