Corona virüste son durum: İtalya'da ölü sayısı 27 bini geçti

İTALYA İtalya'da Covid-19’dan ölenlerin sayısı son 24 saatte 382 artarak 27 bin 359’a yükseldi. Ülkede, iki aydır süren Covid-19 salgınına ilişkin son bilgiler, günlük düzenlenen basın toplantısı yerine Sivil Savunma kurumundan yapılan yazılı açıklamayla duyuruldu. Açıklamada, ülkedeki aktif Kovid-19 vaka sayısı 608 azalarak 105 bin 205’e gerilediği, bugüne kadar virüs bulaşanların toplam sayısının da 201 bin 505 olduğu belirtildi.

RUSYA'DA İDARİ İZİNLER UZATILDI Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında, çalışanlara yönelik idari izinlerin 11 Mayıs'a kadar uzatıldığını bildirdi. Ülkede yapılan Covid-19 test sayısının arttığını belirten Putin, "Geçen ayın başında günde 2 bin test yapılıyordu. Şimdi ise günde yaklaşık 150 bin test yapılıyor. Testlerin sayısı ve virüsten korunmak için gerekli tıbbi malzemelerin üretimi artacak." ifadelerini kullandı.



Ülkede salgının zirve noktasına henüz ulaşmadığına dikkati çeken Putin, "Bu bağlamda, ülkede maaşların kesilmemesi kaydıyla idari izinler 11 Mayıs'a kadar uzatılacak" dedi.









