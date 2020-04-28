Corona virüste son durum: İtalya'da ölü sayısı 27 bini geçti

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip corona virüsün (Covid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 3 milyonu, can kaybı ise 213 bini aştı. Öte yandan, İtalya'da Covid-19’dan ölenlerin sayısı son 24 saatte 382 artarak 27 bin 359’a yükseldi. Son bir günde, İngiltere'de 586, İspanya'da 301, İran'da ise 71 kişi yaşamını yitirdi. Rusya'da Covid-19 önlemleri kapsamında idari izinler uzatılırken, KKTC'de 11 gündür Covid-19 vakası görülmedi.

ntv.com.tr 28.04.2020 - 19:29 | Son Güncelleme : 28.04.2020 - 20:13

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Dünya genelinde yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 213 bin 437'ye yükseldi. Vaka sayısı ise 3 milyon 94 biniaştı. 

İTALYA

İtalya'da Covid-19’dan ölenlerin sayısı son 24 saatte 382 artarak 27 bin 359’a yükseldi. Ülkede, iki aydır süren Covid-19 salgınına ilişkin son bilgiler, günlük düzenlenen basın toplantısı yerine Sivil Savunma kurumundan yapılan yazılı açıklamayla duyuruldu. Açıklamada, ülkedeki aktif Kovid-19 vaka sayısı 608 azalarak 105 bin 205’e gerilediği, bugüne kadar virüs bulaşanların toplam sayısının da 201 bin 505 olduğu belirtildi.

İNGİLTERE

İngiltere'de Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 586 artarak 21 bin 678'e yükseldi.

İSPANYA

İspanya'da Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 301 artarak 23 bin 822'ye yükseldi.

İRAN

İran'da yeni tip corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 71 artarak 5 bin 877'ye yükseldi.

KKTC'DE 11 GÜNDÜR YENİ TİP CORONA VİRÜS VAKASI GÖRÜLMEDİ

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanı Ali Pilli, ülkede son 11 gündür yeni tip corona virüs (Covid-19) vakası görülmediğini açıkladı. Pilli, son 24 saatte 372 test yapıldığını ve yeni Covid-19 vakasına rastlanmadığını söyledi.

KKTC'de ilk Covid-19 vakası 10 Mart'ta bir Alman turistte görülürken, bugüne dek virüs sebebiyle 4 kişi yaşamını yitirdi.

RUM KESİMİNDE 15 YENİ VAKA

Rum basınında yer alan haberlere göre, Kıbrıs Rum kesiminde 15 yeni Covid-19 vakasına rastlandı. Rum Sağlık Bakanlığı, bugün 2 bin 999 test yapıldığını açıklarken, ülkede toplam vaka sayısının 837'ye yükseldiğini duyurdu. Kıbrıs Rum kesiminde ilk Covid-19 vakası 9 Mart'ta görüldü, bugüne kadar virüs sebebiyle 15 kişi hayatını kaybetti.

RUSYA'DA İDARİ İZİNLER UZATILDI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında, çalışanlara yönelik idari izinlerin 11 Mayıs'a kadar uzatıldığını bildirdi. Ülkede yapılan Covid-19 test sayısının arttığını belirten Putin, "Geçen ayın başında günde 2 bin test yapılıyordu. Şimdi ise günde yaklaşık 150 bin test yapılıyor. Testlerin sayısı ve virüsten korunmak için gerekli tıbbi malzemelerin üretimi artacak." ifadelerini kullandı.

Ülkede salgının zirve noktasına henüz ulaşmadığına dikkati çeken Putin, "Bu bağlamda, ülkede maaşların kesilmemesi kaydıyla idari izinler 11 Mayıs'a kadar uzatılacak" dedi.




RUSYA'DA YENİ VAKA SAYISI ARTIŞTA

Rusya Corona Virüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamada, son 24 saatte 6 bin 411 kişide daha Covid-19 görülmesiyle vaka sayısı 93 bin 558’e çıktığı ifade edilmişti.

Yeni vakaların yüzde 40,7’sinde salgın belirtilerinin bulunmadığı aktarılırken, 1110 hastanın iyileşmesiyle sağlığına kavuşanların sayısının 8 bin 456’ya, ölü sayısının ise 72 artarak 867’ye ulaştığı belirtilmişti.

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