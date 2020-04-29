Dünya genelinde can kaybı 220 bini aştı (Corona virüste son durum)

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip corona virüsün (Covid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 3 milyon 170 bini geçti, can kaybı ise 220 bini aştı. Fransa'da can kaybı sayısı 427 artarak 24 bin 87'ye yükseldi. Öte yandan, ABD'de Covid-19 kaynaklı ölü sayısı Vietnam Savaşı'nı geride bıraktı. İtalya'da Covid-19’dan ölenlerin sayısı son 24 saatte 323 artarak 27 bin 682'ye yükseldi. İngiltere'de hastaneler ve huzurevlerinde hayatını kaybedenlerin toplam sayısının 26 bin 97 olduğu açıklandı. İşte salgında son durum...

ntv.com.tr 29.04.2020 - 12:55 | Son Güncelleme : 29.04.2020 - 20:42

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Dünya genelinde yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 220 bini geçti.

Covid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 220 bin 713'e, vaka sayısı 3 milyon 179 bin 532'ye ulaştı.

Covid-19 yüzünden bugüne kadar en fazla can kaybı 60 bin 111 kişinin hayatını kaybettiği ABD'de görüldü. Bu ülkeyi 27 bin 682 can kaybıyla İtalya, 24 bin 275 ile İspanya, 23 bin 660 ile Fransa, 21 bin 678 ile İngiltere, 7 bin 501 ile Belçika, 6 bin 374 ile Almanya, 5 bin 957 ile İran, 5 bin 803 ile Brezilya, 4 bin 711 ile Hollanda ve 4 bin 633 ile Çin takip etti.

1000'den fazla ölümün görüldüğü diğer ülkeler ise şöyle sıralandı:

"Türkiye (3 bin 81), Kanada (2 bin 904), İsveç (2 bin 462), İsviçre (1703), Meksika (1569), İrlanda (1519) ve Hindistan (1008)."

Virüs bulaşan 986 bin 314 kişi iyileşirken 1 milyon 972 bin 505 kişinin tedavisi sürüyor

İNGİLTERE

İngiltere'de yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin toplam sayısı huzurevlerindeki ölümlerin de eklenmesiyle 26 bin 97'ye yükseldi. Dışişleri Bakanı Dominic Raab, bugünden başlayarak açıklanan günlük ölüm sayılarına hastane dışı ölümlerin de dahil olacağını kaydetti.

Raab'ın verdiği bilgiye göre son 24 saatte yapılan 52 bin 429 test ile ülkedeki toplam test sayısı 818 bin 539'a yükselirken, pozitif vaka sayısı 4 bin 76 artışla 165 bin 221'e çıktı.

FRANSA

Fransa'da Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 427 artarak 24 bin 87'ye yükseldi.Fransa'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 24 bin 87'ye yükseldi. Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 626 artışla 198 bin 215'e ulaştı.


Covid-19 nedeniyle 4 bin 207'si yoğun bakımda olmak üzere 26 bin 834 kişi hastanelerde tedavi görüyor. İyileşen kişi sayısı da son 24 saatte 1430 artarak 48 bin 228'e çıktı. Salgın nedeniyle son 24 saatte hastane ve bakımevlerinde 427 kişi yaşamını yitirdi. Ölü sayısı, hastanelerde 15 bin 53'e, yaşlı bakımevlerinde ise 9 bin 34'e yükseldi. Böylece toplam can kaybı 24 bin 87 oldu. Yoğun bakımda bulunanların sayısı ise 21 gündür düşmeye devam ediyor.



İTALYA

İtalya'da Covid-19’dan ölenlerin sayısı son 24 saatte 323 artarak 27 bin 682'ye yükseldi.

VİETNAM SAVAŞI'NI GEÇTİ

ABD'de Covid-19 salgınında toplam vaka sayısı 1 milyon eşiğini aştı. Ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 22 bin 265'e yükselirken, ölü sayısı 58 bin 320'ye ulaştı. 

Covid-19 vaka ve ölü istatistiklerini takip eden John Hopkins Üniversitesinin paylaştığı son veriler, ülkede salgından ölenlerin sayısının, Vietnam Savaşı'nda hayatını kaybeden Amerikalı sayısını geçtiği ortaya koyuyor.

Amerikan Ulusal Arşivi kayıtlarına göre Vietnam Savaşı'nda hayatını kaybeden Amerikalı sayısı 58 bin 220.

Covid-19'un ölüm oranı her 100 bin kişi bazında 17.6 olarak gerçekleşirken, bu oran Vietnam Savaşı'nın en yoğun kabul edildiği 1968 yılında her 100 bin kişide 8.5 Amerikan askeri olarak kayıtlara geçti.

İSPANYA

İspanya'da Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 325 artarak 24 bin 147'ye çıktı.

İRAN

İran'da corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 80 artarak 5 bin 957'ye yükseldi.

KKTC'DE 11 GÜNDÜR YENİ TİP CORONA VİRÜS VAKASI GÖRÜLMEDİ

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanı Ali Pilli, ülkede son 11 gündür yeni tip corona virüs (Covid-19) vakası görülmediğini açıkladı. Pilli, son 24 saatte 372 test yapıldığını ve yeni Covid-19 vakasına rastlanmadığını söyledi.

KKTC'de ilk Covid-19 vakası 10 Mart'ta bir Alman turistte görülürken, bugüne dek virüs sebebiyle 4 kişi yaşamını yitirdi.

RUM KESİMİNDE 15 YENİ VAKA

Rum basınında yer alan haberlere göre, Kıbrıs Rum kesiminde 15 yeni Covid-19 vakasına rastlandı. Rum Sağlık Bakanlığı, bugün 2 bin 999 test yapıldığını açıklarken, ülkede toplam vaka sayısının 837'ye yükseldiğini duyurdu. Kıbrıs Rum kesiminde ilk Covid-19 vakası 9 Mart'ta görüldü, bugüne kadar virüs sebebiyle 15 kişi hayatını kaybetti.

RUSYA'DA İDARİ İZİNLER UZATILDI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında, çalışanlara yönelik idari izinlerin 11 Mayıs'a kadar uzatıldığını bildirdi. Ülkede yapılan Covid-19 test sayısının arttığını belirten Putin, "Geçen ayın başında günde 2 bin test yapılıyordu. Şimdi ise günde yaklaşık 150 bin test yapılıyor. Testlerin sayısı ve virüsten korunmak için gerekli tıbbi malzemelerin üretimi artacak." ifadelerini kullandı.

Ülkede salgının zirve noktasına henüz ulaşmadığına dikkati çeken Putin, "Bu bağlamda, ülkede maaşların kesilmemesi kaydıyla idari izinler 11 Mayıs'a kadar uzatılacak" dedi.




RUSYA'DA YENİ VAKA SAYISI ARTIŞTA

Rusya Corona Virüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamada, son 24 saatte 6 bin 411 kişide daha Covid-19 görülmesiyle vaka sayısı 93 bin 558’e çıktığı ifade edilmişti.

Yeni vakaların yüzde 40,7’sinde salgın belirtilerinin bulunmadığı aktarılırken, 1110 hastanın iyileşmesiyle sağlığına kavuşanların sayısının 8 bin 456’ya, ölü sayısının ise 72 artarak 867’ye ulaştığı belirtilmişti.

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