Corona virüste son durum: Normalleşmeye çalışan Asya-Pasifik'te artış sürüyor

ntv.com.tr - Reuters - Anadolu Ajansı 11.07.2020 - 15:58
Covid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 562 bin 889 kişi öldü, virüs saptanan 7 milyon 366 bin 491 kişi iyileşti.
Dünya genelinde tedavisi süren 4 milyon 701 bin 687 vaka bulunuyor.
En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ülke ABD'de 3 milyon 291 bin 786 kişide Kovid-19 tespit edilirken, salgın nedeniyle 136 bin 671 kişi yaşamını yitirdi.
ABD'ye ek olarak vaka sayıları 50 bini geçen ülkeler şöyle sıralandı:
"Brezilya (1 milyon 804 bin 338), Hindistan (822 bin 603), Rusya (713 bin 936), Peru (319 bin 946), Şili (309 bin 274), İspanya (300 bin 988), Meksika (289 bin 174), İngiltere (288 bin 133), İran (252 bin 720), Güney Afrika (250 bin 687), Pakistan (246 bin 351), İtalya (242 bin 639), Suudi Arabistan (226 bin 486), Türkiye (210 bin 965), Almanya (199 bin 588), Bangladeş (178 bin 443), Fransa (170 bin 752), Kolombiya (140 bin 776), Kanada (107 bin 126), Katar (102 bin 630), Arjantin (94 bin 60), Çin (83 bin 587), Mısır (80 bin 235), İsveç (74 bin 898), Irak (72 bin 460), Endonezya (72 bin 347), Ekvador (65 bin 18), Belarus (64 bin 604), Belçika (62 bin 357), Kazakistan (56 bin 455), Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) (54 bin 50), Umman (53 bin 614), Kuveyt (53 bin 580) Filipinler (52 bin 914), Ukrayna (52 bin 43),ve Hollanda (50 bin 840).”
Bu ülkelerdeki can kaybı verileri ise şu şekilde:
"Brezilya 70 bin 524, İngiltere 44 bin 650, İtalya 34 bin 938, Meksika 34 bin 191, Fransa 30 bin 4, İspanya 28 bin 403, Hindistan 22 bin 144, İran 12 bin 447, Peru 11 bin 500, Rusya 11 bin 17, Belçika 9 bin 781, Almanya 9 bin 130, Kanada 8 bin 759, Şili 6 bin 781, Hollanda 6 bin 136, İsveç 5 bin 526, Türkiye 5 bin 323, Pakistan 5 bin 123, Ekvador 4 bin 939, Kolombiya 4 bin 925, Çin 4 bin 634, Güney Afrika 3 bin 860, Mısır 3 bin 702, Endonezya 3 bin 469, Irak 2 bin 960, Bangladeş 2 bin 275, Suudi Arabistan 2 bin 151, Arjantin 1774, Filipinler 1360, Ukrayna 1345, Belarus 454, Kuveyt 383, BAE 330, Kazakistan 264 ve Katar 146.”
Ülkede, şimdiye kadar virüse rastlanan 515 bin 386 kişi iyileşti.
Covid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, dünyada en fazla vaka görülen 3'üncü ülke konumunda bulunuyor.
Eyalette, son 24 saatte yapılan testlerde 216 kişide daha Covid-19 tespit edildiğini açıklayan Başbakan Andrews, hastanede tedavi gören 90 yaşındaki bir erkek hastanın hayatını kaybettiğini söyledi.
Vatandaşlarına "Bu sıradan bir hafta sonu değil, kurallara uyun" çağrısında bulunan Andrews, "Viktoryalılardan yapmalarını istediğim şey, kuralları aşmanın yollarını bulmak için zaman harcamak değil. Bunun yerine kuralları takip etmeleri. Hepimiz bunu yapmak zorundayız. Karşılaştığımız gerçekleri görmezden gelme lüksümüz yok" ifadesini kullandı.
Yaşanan can kaybıyla birlikte Victoria'da virüsten ölenlerin sayısı 23'e, Avustralya genelinde 107'ye yükseldi.
Covid-19 salgını nedeniyle 107 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, 2 milyon 970 binden fazla kişiye yapılan test sonucunda virüse rastlanan 9 bin 549 kişiden 7 bin 626'sının iyileştiği kaydedildi.
Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte tamamı yurt dışı kaynaklı 2 Covid-19 vakasına rastlandı.
Çin ana karasında son 24 saatte Covid-19 kaynaklı can kaybı yaşanmazken toplam vaka sayısı ise 83 bin 587'ye çıktı.
Covid-19'un ortaya çıktığı Çin'de, bugüne kadar 4 bin 634 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Ülkede, Covid-19 tespit edilen 78 bin 623 kişi iyileşti.
Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden (KCDC) yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 15'i yurt dışı kaynaklı 35 vaka tespit edildi.
Yeni tespit edilen vakalardan 13'ü mayıstan bu yana salgının merkez üssü haline gelen başkent Seul ve çevresinde görüldü.
Toplam vaka sayısının 13 bin 338'e çıktığı Güney Kore'de, bugüne kadar Covid-19 tespit edilen 12 bin 144 kişi iyileşti.
Son eklenen vakalarla Güney Kore'de yurt dışı kaynaklı toplam Covid-19 vakası sayısı 1806'ya ulaştı.
Ülkede, son 24 saatte Covid-19 nedeniyle ölüm gerçekleşmezken, virüse bağlı 288 kişi yaşamını yitirdi.
Eğitim Bakanlığı, hafta başında, bir ilkokul öğrencisinin Covid-19 test sonucunun pozitif çıkması üzerine Gwangju'un Buk Ward bölgesinde, üniversite sınavlarına hazırlanan lise son sınıf öğrencileri hariç tüm sınıflar için okulların 1 hafta kapalı olacağını açıklamıştı.
Artan vakalar üzerine Güney Kore'de ülke genelinde kiliselerde düzenli ibadet hizmetleri dışında toplantılar düzenlenmesine yasaklama getirilmişti.
Başkent Seul ve çevresinde, bazı gece kulüpleri ve kiliselere gidenler ve bir e-ticaret şirketinin antreposunda çalışanlar arasında görülen yeni vakalar, son dönemde kentte salgının ivme kazanmasına yol açmıştı.
Rusya'da ise son 24 saatte 6 bin 611 yeni vaka tespit edildi. Ülkede böylece toplam vaka sayısı 720 bin 547'ye yükseld,.
Son 24 saatte 188 kişinin corona virüs nedeniyle hayatını kaybettiği Rusya'da toplam can kaybı, 11 bin 205 oldu. 497 bin 446 kişi ise iyileşti.
Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, Covid-19 salgınında ölenlerin sayısının son 24 saatte 188 artışla 12 bin 635'e çıktığını bildirdi.
Ülkede toplam vaka sayısı da 2 bin 397 artarak 255 bin 117'ye yükseldi.
Hastalardan 3 bin 338'inin durumunun ağır olduğu ülkede, bugüne kadar 217 bin 666 kişinin ise iyileşti.
İran'da bugüne dek 1 milyon 947 bin 114 Kovid-19 testi yapıldı.
Yeni tip corona virüs (Covid-19) vaka sayısı, normalleşme sürecindeki Asya-Pasifik ülkelerinde artışını sürdürüyor.
Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, son 24 saatte 2 bin 686 yeni vakanın tespit edildiği ve ülkedeki toplam vaka sayısının 181 bin 129'a yükseldiği bildirildi.
Ülkede Kovid-19 nedeniyle 30 yeni can kaybının yaşandığı ve ölü sayısının 2 bin 305'e yükseldiği belirtilen açıklamada, şu ana kadar 88 bin 34 kişinin de iyileştiği kaydedildi.
Filipinler Sağlık Bakanlığı tarafından sosyal medyadan yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 12 kişi yaşamını yitirdi, 1387 yeni vaka kaydedildi.
Ülkede Covid-19 nedeniyle can kaybı sayısı 1372'ye, vaka sayası 54 bin 222'ye ulaştı. Salgında, iyileşenlerin sayısı 807 artışla 14 bin 37'ye yükseldi.
Hong Kong Sağlık Koruma Merkezinden yapılan açıklamada kentte son 24 saatte 29 yeni vaka tespit edildi.
Kentte toplam vaka sayısı 1432'e yükselirken, bugüne kadar virüs nedeniyle 7 kişi yaşamını yitirdi.
Hong Kong Eğitim Sekreteri Kevin Yeung, artan vaka sayıları göz önüne alınarak, kent yönetiminin yeniden sıkılaştırmaya karar verdiği sosyal mesafe tedbirleri kapsamında ilk ve orta dereceli okullarda yaz tatilinin 13 Temmuz'da başlayacağını duyurmuştu.
Kentte Kovid-19 salgını nedeniyle mart başında döneme uzaktan eğitimle başlayan öğrenciler, mayısta aşamalı olarak okullara dönmeye başlamıştı. Eğitim döneminin 27 Temmuz'da sona ermesi öngörülüyordu.
Straits Times'ın haberine göre, Singapur Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 170 yeni Covid-19 vakası görüldüğü bildirildi.
Açıklamada, yeni vakalardan birinin yurt dışı kaynaklı, 24'ünün Singapur vatandaşı veya kalıcı ikamete ve çalışma iznine sahip kişiler olduğu, diğer vakaların büyük çoğunluğunun ise ülkede geçici çalışma izniyle bulunan yabancı işçilerde tespit edildiği bilgisine yer verildi.
Singapur’da saptanan toplam Covid-19 vaka sayısı 45 bin 783'e yükselirken, bugüne kadar virüs nedeniyle 26 kişi yaşamını yitirdi, virüs tespit edilen 41 bin 781 kişi iyileşti.
Sağlık Bakanlığı, vakaların çoğunun ülkede geçici çalışma izniyle bulunan yabancı işçiler arasında görüldüğünü, bu işçilerin kaldığı misafirhanelerdeki yayılmanın vaka artışında etkili olduğunu bildirmişti.
Malezya Sağlık Bakanlığı Genel Direktörü Nur Hişam Abdullah, son 24 saatte Covid-19 vakalarının 8 artışla 8 bin 704'e yükseldiğini açıkladı.
Bugün 4 kişinin daha sağlığına kavuştuğunu bildiren Nur Hişam, toplam iyileşen vaka sayısının 8 bin 515, aktif vakaların ise 67 olduğunu kaydetti.
Bir vakanın yaşamını yitirmesiyle Covid-19 nedeniyle ölenlerin sayısının 122'ye yükseldiği ifade edildi.
Malezya'da en son 14 Haziran'da bir kişi Covid-19'dan hayatını kaybetmişti.
Bangkok Post'un haberine göre, Covid-19 Durum İdare Merkezinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, son 24 saatte 14 kişide Kovid-19'a rastlandığı ve ülkedeki toplam vaka sayısının 3 bin 216'ya çıktığı belirtildi.
Tespit edilen yeni vakaların 12'sinin Sudan'dan 2'sinin ise ABD ve Bahreyn'den dönen kişiler olduğu belirtilen açıklamada, ülkede son 50 gündür yurt içi kaynaklı vaka görülmediği vurgulandı.
Tayland'da şimdiye kadar Covid-19 nedeniyle 58 kişi hayatını kaybetti, virüs taşıdığı belirlenen 3 bin 88 kişi iyileşti, 70 kişinin ise tedavisi sürüyor.
Japonya'da son 24 saatte Covid-19 kaynaklı vaka sayısı 383 artışla 22 bin 293'e, ölü sayısı bir artışla 996'ya yükseldi.
Son 24 saatte yeni 206 vakanın kayda geçtiği Tokyo metropolünde toplam vaka sayısı 7 bin 721’e ulaştı.
Vaka sayıları Osaka'da 1995, Kanagawa'da 1717, Saitama'da 1428, Hokkaido'da 1290, Çiba'da 1081, Fukuoka'da 917, Hyogo'da 731 oldu.