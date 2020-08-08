Corona virüste son durum: Vaka sayısı 20 milyona yaklaşıyor

Dünya genelinde yeni tip corona virüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle vaka sayısı 19 milyon 400 bine yükselirken, can kaybı 720 bini, iyileşenlerin sayısı 12 milyon 456 bini geçti. Öte yandan, Covid-19 nedeniyle son 24 saatte ABD'de 1176, Brezilya'da 1079, Hindistan'da 933, Meksika'da 794 kişi hayatını kaybetti.

AFP - Reuters - Anadolu Ajansı 08.08.2020 - 09:42

Corona virüste son durum: Vaka sayısı 20 milyona yaklaşıyor - 1

ABD

Salgından en fazla etkilenen ülke ABD'de yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 1176 artarak 162 bin 836'ya yükselirken, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı 58 bin 444 artarak 5 milyon 33 bin 723'e ulaştı. Ülkede iyileşenlerin sayısı 2 milyon 577 bini aştı.
Corona virüste son durum: Vaka sayısı 20 milyona yaklaşıyor - 2

BREZİLYA

Yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte Brezilya'da 1079, Hindistan'da 933 ve Meksika'da 794 kişi yaşamını yitirdi.
Corona virüste son durum: Vaka sayısı 20 milyona yaklaşıyor - 3
Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 1079 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkedeki virüs kaynaklı ölü sayısı 99 bin 572’ye, vaka sayısı da 50 bin 230 artarak 2 milyon 962 bin 442’ye yükseldi.
Corona virüste son durum: Vaka sayısı 20 milyona yaklaşıyor - 4
Yaklaşık 46 milyon nüfuslu, ülkenin ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 608 bin 379 vaka ve 24 bin 735 virüs kaynaklı ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.
Corona virüste son durum: Vaka sayısı 20 milyona yaklaşıyor - 5
Virüsten iyileşenlerin sayısı ise 2 milyon 68 bin 394 olarak kayda geçti.
Corona virüste son durum: Vaka sayısı 20 milyona yaklaşıyor - 6
Nüfusu 211 milyonu aşan Brezilya, Latin Amerika'da "salgının merkez üssü" olarak nitelendiriliyor.
Corona virüste son durum: Vaka sayısı 20 milyona yaklaşıyor - 7

HİNDİSTAN

Hindistan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 933 kişinin hayatını kaybetmesiyle Covid-19'dan ölenlerin sayısı 42 bin 518’e çıktı.
Corona virüste son durum: Vaka sayısı 20 milyona yaklaşıyor - 8
Vaka sayısı son 24 saatte 61 bin 537 artarak 2 milyon 88 bin 611’e ulaştı.

Ülkede şimdiye kadar virüse rastlanan 1 milyon 427 bin 5 kişi iyileşti. Covid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre Hindistan, "dünyada en fazla vaka görülen 3'üncü ülke" konumunda bulunuyor.
Corona virüste son durum: Vaka sayısı 20 milyona yaklaşıyor - 9

MEKSİKA

Meksika Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı can kaybı 794 artarak 51 bin 311'e ulaştı.


Meksika'da Covid-19 vaka sayısı 6 bin 717 artışla 469 bin 407'ye yükseldi.
Corona virüste son durum: Vaka sayısı 20 milyona yaklaşıyor - 10
Ülkede bugüne kadar Covid-19 tespit edilen 313 bin 386 kişi iyileşti. Meksika'da Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin günlük sayısı ilk kez 27 Mayıs'ta 500'ü aşmış, ilk vaka 28 Şubat'ta saptanmış, ilk ölüm ise 19 Mart'ta gerçekleşmişti.
Corona virüste son durum: Vaka sayısı 20 milyona yaklaşıyor - 11

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