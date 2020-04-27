Corona virüste son durum: Dünya genelinde corona virüsten ölenlerin sayısı 210 bini geçti

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip corona virüsün (Covid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 3 milyonu, can kaybı ise 210 bini aştı. İyileşenlerin sayısı ise 900 bini geçti. Öte yandan, Fransa'da Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 437 artarak 23 bin 293'e yükseldi. Son bir günde, İtalya'da 333, İngiltere'de 360, İspanya'da 331, ABD'de ise 943 kişi hayatını kaybetti.

ntv.com.tr 27.04.2020 - 19:31 | Son Güncelleme : 27.04.2020 - 21:33

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Dünya genelinde yeni tip corona virüs (Covid-19) tespit edildikten sonra sağlığına kavuşanların sayısı 900 bini aştı. Covid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesinde yer alan bilgiye göre, dünyada virüs bulaşan 900 bin 319 kişi hastalığı atlatmayı başardı.

En fazla hastanın iyileştiği ülkeler sırasıyla ABD (122 bin 675), İspanya (120 bin 832), Almanya (114 bin 500), Çin (77 bin 474), İran (70 bin 933), İtalya (66 bin 624) ve Fransa (44 bin 903) oldu.

Türkiye'de de oCvid-19'dan iyileşen hasta sayısı 33 bin 791'e ulaştı.

Dünya genelinde vaka sayısı 3 milyon 29 bin 323'e ulaşırken, 210 bin 204 kişi hayatını kaybetti.

FRANSA

Fransa'da Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 437 artarak 23 bin 293'e yükseldi. Fransa Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 4 bin 711 artışla 196 bin 69'a ulaştı.

Covid-19 nedeniyle 4 bin 608'i yoğun bakımda olmak üzere 28 bin 55 kişi hastanelerde tedavi görüyor. İyileşen kişi sayısı da son 24 saatte 736 artarak 45 bin 513'e çıktı.

İTALYA

İtalya'da Covid-19 kaynaklı can kaybı son 24 saatte 333 artarak 26 bin 977'ye yükseldi.

Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, ülkede yaklaşık iki aydır süren Covid-19 salgınına ilişkin son bilgileri başkentte düzenlediği basın toplantısında paylaştı. Borrelli, ülkede aktif corona virüs vaka sayısının 105 bin 813’e gerilediğini belirtti. Sivil Savunma yetkilisi, Covid-19 bulaşmış toplam kişi sayısının ise 199 bin 414’e çıktığını bildirdi.

Borrelli, iyileşenlerin sayısının bugün 1696’lık artışla 66 bin 624’e ulaştığını ifade etti.

İNGİLTERE

İngiltere'de Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 360 artarak 21 bin 92'ye yükseldi.

ABD

ABD'de Covid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 943 artarak 54 bin 877'ye yükseldi.

İSPANYA

İspanya'da Covid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 331 artışla 23 bin 521'e çıktı.

ÇİN

Çin Ulusal Sağlık Komisyonunun yaptığı yazılı açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 2'si yurt dışı kaynaklı toplam 3 vaka tespit edilirken, Covid-19 kaynaklı yeni can kaybı bildirilmedi.

ÇİN'İN PEKİN VE ŞANGAY KENTLERİNDE ORTA DERECELİ OKULLARDA EĞİTİME KISMEN BAŞLANDI

Yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınının ortaya çıktığı Çin'de başkent Pekin ve ülkenin en büyük kenti Şanghay'da orta dereceli okullarda eğitim ve öğretime kısmen başlandı. İki kentte öğrenciler, maske takarak ve sosyal mesafe kurallarına uyarak derslere katılıyor. Okula girişlerinde ateşi ölçülen öğrencilerden anormallik görülenler, sağlık kontrolü için tecrit bölümlerine alınacak.

Bazı okullarda kantin ve yemekhanelerde oturma düzeni öğrenciler arasında birer metre mesafe olacak şekilde ayarlanırken öğrenciler, kolunu arkadaşının omzuna atma gibi temaslardan kaçınmaları konusunda uyarıldı.

Salgının ortaya çıktığı Vuhan kentinde ise okulların 6 Mayıs'ta açılması planlanıyor.

GÜNEY KORE

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerinden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 10 yeni Covid-19 vakası görüldü.

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