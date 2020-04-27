Corona virüste son durum: Dünya genelinde corona virüsten ölenlerin sayısı 210 bini geçti

ntv.com.tr 27.04.2020 - 19:31 | Son Güncelleme : 27.04.2020 - 21:33
Corona virüs hakkında son gelişmeler NTV.com.tr'de...
Son gelişmeleri takip etmek için CORONA VİRÜS
Dünya genelinde yeni tip corona virüs (Covid-19) tespit edildikten sonra sağlığına kavuşanların sayısı 900 bini aştı. Covid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesinde yer alan bilgiye göre, dünyada virüs bulaşan 900 bin 319 kişi hastalığı atlatmayı başardı.
En fazla hastanın iyileştiği ülkeler sırasıyla ABD (122 bin 675), İspanya (120 bin 832), Almanya (114 bin 500), Çin (77 bin 474), İran (70 bin 933), İtalya (66 bin 624) ve Fransa (44 bin 903) oldu.
Türkiye'de de oCvid-19'dan iyileşen hasta sayısı 33 bin 791'e ulaştı.
Dünya genelinde vaka sayısı 3 milyon 29 bin 323'e ulaşırken, 210 bin 204 kişi hayatını kaybetti.
İtalya'da Covid-19 kaynaklı can kaybı son 24 saatte 333 artarak 26 bin 977'ye yükseldi.
Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, ülkede yaklaşık iki aydır süren Covid-19 salgınına ilişkin son bilgileri başkentte düzenlediği basın toplantısında paylaştı. Borrelli, ülkede aktif corona virüs vaka sayısının 105 bin 813’e gerilediğini belirtti. Sivil Savunma yetkilisi, Covid-19 bulaşmış toplam kişi sayısının ise 199 bin 414’e çıktığını bildirdi.
Borrelli, iyileşenlerin sayısının bugün 1696’lık artışla 66 bin 624’e ulaştığını ifade etti.