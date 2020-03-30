Corona virüsü dikkate almayan Belarus'un devlet başkanı bu kez de hokey oynadı

Belarus Devlet Aleksandr Lukaşenko, corona virüse karşı ''Olur böyle'' yorum yapmasının üzerinden kısa bir süre sonra da hokey maçına katıldı.

Şu ana kadar 94 vaka tespiti yapılan ülkede Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ise, corona virüse karşı ülke olarak herhangi bir önlem almayacaklarını belirterek, "Olur böyle şeyler. En önemlisi panik yapmamaktır" sözlerini kullanmıştı.