Corona virüsü dikkate almayan Belarus'un devlet başkanı bu kez de hokey oynadı
Dünyayı paniğe sevk eden corona virüs salgınına geçtiğimiz günlerde ''Olur böyle şeyler. En önemlisi panik yapmamak'' şeklinde yanıt veren Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko bu kez de hokey maçına katıldı.
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ntv.com.tr 30.03.2020 - 14:02| Son Güncelleme : 30.03.2020 - 14:06
Belarus, Covid-19 salgına karşı herhangi bir önlem almamasıyla dikkat çekiyor.
Belarus Devlet Aleksandr Lukaşenko, corona virüse karşı ''Olur böyle'' yorum yapmasının üzerinden kısa bir süre sonra da hokey maçına katıldı.
Maçın ardından işte corona virüsün tedavisi burada diyen Lukaşenko, ''Ayaklarının üzerinde ölmek, dizlerinin üstünde yaşamaktan daha iyidir'' dedi.
Şu ana kadar 94 vaka tespiti yapılan ülkede Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ise, corona virüse karşı ülke olarak herhangi bir önlem almayacaklarını belirterek, "Olur böyle şeyler. En önemlisi panik yapmamaktır" sözlerini kullanmıştı.
Futbol aktivilerini ertelemeyen tek Avrupa ülkesi olan Belarus'ta virüs nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiği, ancak bu ölümlerin resmi kayıtlara geçirilmediği iddia ediliyor.
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